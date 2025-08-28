Mister Elveția a murit, după ce două bărci s-au ciocnit noaptea, pe lacul Zürich

Coliziunea a avut loc în jurul orei 22.20 între două ambarcațiuni cu motor. Poliția cantonală Schwyz a confirmat accidentul și a oferit detalii despre circumstanțele producerii acestuia.

Un bărbat de 46 de ani conducea o barcă cu motor dinspre lacul Zürich spre lacul Obersee, având la bord două persoane. În zona Obersee, ambarcațiunea s-a ciocnit cu o altă barcă în care se aflau 7 oameni.

În urma impactului, un bărbat și o femeie de pe a doua barcă au suferit răni fatale, decedând la fața locului. Alte 4 persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru investigații.

Echipele de intervenție au inclus serviciile de salvare pe apă din Pfäffikon și Rapperswil-Jona, precum și poliția navală din cantoanele Schwyz, St. Gallen și Zürich.

Serviciile de salvare au intervenit la fața locului

Una dintre victime a fost identificată ca fiind Jonas T., 36 de ani. Acesta era originar din Schwyz, conducea o firmă de consultanță și lucra, totodată, pentru o companie de software.

Jonas T. se prezenta în social media ca un om care se bucura de viață, având mulți prieteni și participând la petreceri și plimbări cu barca. În trecut, acesta fusese participant la concursul Mister Elveția.

Poliția cantonală Schwyz și Procuratura au demarat o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Echipa de asistență psihologică a cantonului Schwyz a fost mobilizată pentru a oferi sprijin victimelor și echipelor de intervenție.

Identitatea celei de-a doua victime nu a fost încă stabilită.





