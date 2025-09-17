Identitatea lui Jack Spintecătorul a rămas un mister la 136 de ani după ce criminalul în serie a măcelărit cel puțin 5 femei în zona Whitechapel din Londra, între 31 august și 9 noiembrie 1888. Nimeni nu a fost pedepsit pentru aceste crime.

Frizerul Aaron Kosminski locuia în centrul zonei unde au avut loc crimele și a fost suspectat de poliție la acea vreme. Se credea că avea o ură puternică față de femei, în special prostituate, și tendințe de omucidere.

Criminologul David Wilson a analizat toate crimele din Whitechapel între 1888 și 1890, revelând 6 ucideri, nu cinci. Martha Tabram, găsită cu 39 de răni de cuțit pe 7 august 1888, este considerată prima victimă a lui Jack Spintecătorul.

Un criminolog de renume consideră că a descifrat misterul lui Jack Spintecătorul și a descoperit o altă victimă. În ciuda deceniilor de anchete privind crimele oribile asupra femeilor din estul Londrei, cazul rămâne nerezolvat.

Modul macabru în care 5 femei au fost ucise cu sălbăticie i-a determinat pe anchetatori să creadă că toate au fost măcelărite de același monstru, supranumit Jack Spintecătorul.

Acum, criminologul David Wilson, expert în ucigași și criminali în serie, susține că a identificat făptașul folosind geoprofilarea pentru a restrânge locul în care se afla probabil vinovatul pe baza locurilor crimelor, alături de un sistem de recuperare a informațiilor dezvoltat în urma gafelor în vânătoarea Spintecătorului din Yorkshire, criminalul în serie Peter Sutcliffe.

Aaron Kosminski locuia în Sitten Square, în centrul zonei unde au avut loc crimele, cu fratele și sora sa. Bărbierul de origine poloneză a fost suspectat de poliție la acea vreme și se credea că avea „o ură puternică față de femei”, în special prostituate, precum și „tendințe puternice de omucidere”.

Criminologul susține că ocupația lui Kosminski îl făcea suspect principal, deoarece atacurile aveau loc în primele ore ale zilelor de vineri sau în weekend, sugerând că ucigașul lucra în timpul săptămânii.

Dosarele medicale indică faptul că frizerul a fost internat din 1891 cu probleme de sănătate mintală, la doar 26 de ani. Kosminski a fost internat în aziluri de mai multe ori din cauza comportamentului său violent, care a inclus mânuirea unui cuțit, înainte de a fi dus la Azilul Colney Hatch și ulterior mutat la Azilul Leavesden în 1894.

Wilson a susținut că, având în vedere natura sălbatică a crimelor, Spintecătorul era probabil instabil mintal.

Wilson a prezentat noi dovezi în cartea sa „A History of Modern Britain in Twenty Murders” (O istorie a Marii Britanii moderne în douăzeci de crime). El a analizat toate crimele asupra femeilor din Whitechapel între 1888 și 1890 folosind sistemul „Home Office Large Major Enquiry System” (HOLMES).

În ciuda faptului că numeroși experți au respins varianta Kosminski din cauza lipsei sale de experiență medicală, Wilson a susținut că aceste crime nu prezentau semne de expertiză chirurgicală.

Această analiză a relevat 6 crime, nu 5, datorită tiparului morților. Wilson susține că Martha Tabram, găsită cu 39 de răni de cuțit pe 7 august 1888, a fost prima victimă a lui Jack Spintecătorul.

Deși unii experți rămân sceptici, o analiză ADN recentă a unui șal pătat de sânge găsit la locul asasinării uneia dintre victime, Catherine Eddowes, pare să confirme legătura cu Kosminski.

Șalul a fost cumpărat la licitație pentru a permite efectuarea testelor.

Una dintre descendentele lui Kosminski și-a furnizat ADN-ul pentru comparație, care se pare că s-a dovedit a fi „100% compatibil” cu frizerul polonez.

Cu toate acestea, cazul a rămas nerezolvat, deoarece unii experți și-au exprimat scepticismul și au criticat metodologia utilizată.

