Echipajele de intervenție au sosit rapid, dar nu au putut salva viața bărbatului, relatează Gazeta Românească.

După ce colegii au dat alarma, carabinierii din Ostia și personalul SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) au demarat imediat cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Acest accident mortal la locul muncă este al cincilea înregistrat în doar două zile. În ziua precedentă au fost înregistrate încă patru victime.

Conform sursei citate, în primele șapte luni ale anului 2025, Italia a înregistrat 607 decese la locul de muncă, o creștere față de anul precedent. Din acestea, 437 au avut loc în cursul activității efective, iar 170 pe traseul către sau de la muncă.

Construcțiile rămân unul dintre cele mai riscante domenii, cu 67 de decese raportate în primele 7 luni ale anului. Muncitorii străini sunt expuși unui risc dublu comparativ cu cei italieni, cu o rată a mortalității de 37 la un milion de angajați, față de 16,1 pentru lucrătorii italieni.

În luna iulie, un alt român care muncea în Italia a căzut de la 10 metri înălțime și a murit.

Peste un milion de români trăiesc în Italia, în mod oficial, conform unui raport al Centrului de Studii și Cercetări IDOS din 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE