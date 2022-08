Mutat acum doi ani în Sibiu cu speranța unei vieți mai bune, unui ghanez nu-i vine să creadă că așa ceva i se întâmplă în România: „Din cauza asta nu poți dormi, nu poți gândi normal”

Baba Alhassan, 23 de ani, este unul dintre fotbaliștii-surpriză ai noului sezon, așa cum Hermannstadt, echipa alături de care a revenit în Liga 1, este una dintre performerele actualei ediții. Mijlocașul ghanez este golgeterul startului sezonului, patru goluri în primele patru runde, chiar dacă sibienii, pe podium înaintea etape a 5-a din Liga 1, se confruntă cu mari probleme financiare.

În tricoul Sibiului

Într-un interviu acordat Libertatea, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din campionatul intern a mărturisit că apreciază mult România în care a trăit în ultimii doi ani, însă întârzierile salariale îi lasă un gust foarte amar.

Libertatea: Baba, cum este experiența ta în România?

Baba Alhassan: Dacă excludem problemele financiare, faptul că avem aproape trei luni de întârziere a salariului la finalul lui august, pot spune că este o experiență frumoasă. Păcat că nu doar la Hermannstadt, dar și la alte echipe din România, sunt întârzieri mari financiare. Iar faptul că nu-ți iei banii la timp, îți procură o mare stare de stres. Nu poți să gândești normal, să dormi normal, ai nevoie de bani pentru a plăti una, alta.

Recomandări Rușii vor să schimbe numele orașului Mariupol în Jdanov, un ideolog al epocii sovietice. Cum arată viața sub ocupație

– Oamenii cum te privesc la Sibiu?

– Sunt oameni care doresc să te ajute. Nu a contat niciodată culoarea pielii, întotdeauna am fost tratat corect în România. Oamenii în Transilvania sunt calmi, cu o mentalitate pozitivă, mai liniștiți. Sibiul este un oraș cool. Mie îmi place foarte mult, comparativ cu alte orașe precum București și Cluj, mai aglomerate, mai zgomotoase. Am locuit și doi ani în Spania, dar îmi place România, apreciez stilul calm de viață din Sibiu.

„Nu-mi place să iau forma scaunului din cauza drumurilor lungi”

– Ce știai despre România până să ajungi aici?

– Nimic, nici de rău, nici de bine. Când mi-a zis cineva pe care l-am cunoscut la Valladolid, în Spania, că s-a ivit ocazia să joc în România, la Sibiu, am dat și eu căutare pe internet. Habar n-aveam unde vin. Am văzut imagini cu centrul orașului, mi-a plăcut, în două zile după ce-am studiat cum ar putea fi viața în România, am decis să vin.

– Ce nu-ți place în România?

– Două chestii mă supără. Unu, am zis, faptul că sunt întârzieri salariale în fotbal, deși noi, cei de la Hermannstadt, am arătat că suntem caractere tari și-am promovat echipa în Liga 1, apoi am dus-o până pe locul 3 în clasament, iar lipsa banilor, pentru munca prestată, este enervantă. Doi, drumurile sunt dezastru în câteva zone din țară, să faci 7 ore pentru un meci la câteva sute de kilometri, mi se pare prea mult. Nu-mi place să iau forma scaunului în autocar. Acestea sunt cele două experiențe urâte pentru mine, în rest, despre oameni, numai de bine.

Recomandări REPORTAJ. Oamenii din Portul Constanța: cei cu care nu se întâlnesc delegațiile străine și speră „să ajung la 2.000 de lei pe lună”

„Îmi place singurătatea. Cu ce să ies în oraș?”

– Tu cum te-ai descrie ca om, în afara gazonului?

– Un tip calm, chiar singuratic, nu îmi plac locurile aglomerate și zgomotoase. Îmi place să râd, să vorbesc cu prietenii, o facem prin videocall. Nu prea ies, îmi place singurătatea. (râde) Și cum nu sunt bani, cu întârzierile salariale, unde să ies, cu ce?!

– Așa că nu te-ar tenta să fii spectator la Untold, la Cluj.

– Am auzit despre acest festival, e faimos. M-aș duce doar dacă m-ar duce cineva acolo, fără a fi nevoit să stau în mulțime sau să trec prin aglomerație. Cum este imposibil, nu cred că aș putea merge vreodată la așa ceva. Îmi place, în schimb, să mă uit pe internet.

De la ciorbe la manele

– Cu mâncarea cum te împaci?

– Ori îmi prepar eu acasă, ori merg la restaurant, când pot. Despre mâncarea românească pot spune că îmi plac ciorbele, în rest, nu știu dacă am mâncat ceva tradițional. Prefer mâncarea mediteraneeană.

– Muzică?

– Manele! Nu știu altceva. Este un ritm de dans, îți dă o energie deosebită. Înțeleg și nu prea ce zice în versuri, îmi mai spun colegii.

– Ești african, probabil, nu ești obișnuit cu frigul. Cum ți-a fost aici?

– Mi-a luat ceva timp să mă adaptez, nu a fost confortabil. Nu știu, oricum, mulți oameni cărora le place frigul. Așa, la o cafea, la o cacao, la un ceai cald, frigul e mai abordabil, dar când ești afară, când trebuie să te antrenezi la multe grade Celsius sub zero, e foarte greu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Gestul șocant făcut de Serena Williams după ce a fost umilită de Simona Halep. Acum s-a aflat: "Doamna organizatoare devenise palidă când a văzut"

Playtech.ro Imaginile pe care Nicoleta Luciu le-ar vrea ŞTERSE de pe internet! Cum arăta şi cum poza în 2002. FOTO

Observatornews.ro Cătălin şi-a luat familia şi s-a mutat din Târgu Jiu la ţară şi nu e singurul. Din acest motiv, preţurile terenurilor au crescut şi de 10 ori

HOROSCOP Horoscop 13 august 2022. Berbecii acordă prea multă atenție unor amănunte neimportante, de care se agață fără să își dea seama

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă centrala de la Zaporijia va exploda. Scenariile posibile

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică