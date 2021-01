Subiectul prefecților și subprefecților ar fi trebuit tranșat săptămâna aceasta, dar dezbaterile au fost amânate pentru lunea viitoare.



„O să fie cu trageri, pe baza algoritmului, până la urmă. Problema vine din faptul că și USR-PLUS, și PNL stau bine cam în aceleași orașe mari. Și de aceea, filialele trag să aibă prefectul”, a explicat o sursă din coaliția de guvernare.

Județele în care ar exista neînțelegeri pe tema desemnării prefecților sunt Brașov, Cluj, Timișoara, Alba, respectiv București.

Între timp, partidele vor avea întâlniri pentru a stabili cine va ocupa funcțiile importante din autoritățile și agențiile care au revenit fiecărui partid și pentru a discuta despre împărțirea prefecților.



Liberalii decid vineri nominalizările

Liberalii se întâlnesc vineri într-o ședință extinsă la care vor participa toți șefii de filiale pentru a face nominalizările, au declarat surse de la vârful PNL pentru Libertatea.



În USR-PLUS, un concurs de dosare a început săptămâna aceasta. Cei care doresc o funcție au depus CV și scrisoare de intenție. Abia săptămâna viitoare se va încheia procesul de selecție.



Potrivit G4 Media, din cei 42 de prefecți, PNL va numi 23, USR PLUS – 14, iar UDMR – 5. Sunt și 85 de subprefecți, din care PNL are 47, USR PLUS – 28, iar UDMR – 10.

foto: Hepta





PARTENERI - GSP.RO Cum îl cheamă de fapt în buletin pe Ion Țiriac: „Am vrut să schimb numele, dar erau prea multe hârțoage”

PARTENERI - PLAYTECH Informații de ULTIMĂ ORĂ despre Gabriel Cotabiță. Ce a aflat fiica lui de la medici, de fapt...

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2021. Taurii au o zi ciudată, cu multe momente în care nu vor înțelege prea multe

Știrileprotv.ro Două adolescente au furat mașina unui prieten și s-au răsturnat cu ea. În autoturism se afla o sumă uriașă de bani

Telekomsport FOTO | Ce au descoperit poliţiştii în locuinţa unui bărbat cunoscut de toţi românii. Vecinii au rămas şocaţi