Un calm straniu a cuprins capitala

A fost stare de asediu miercuri, în Nepal, în contextul unui calm straniu care a cuprins capitala, la două zile după începerea represiunii împotriva protestatarilor antiguvernamentali, soldată cu cel puțin 22 de morți.

Unii protestatari erau încă activi miercuri dimineață, dar majoritatea păreau să se fi liniștit după ce trupele au fost desfășurate peste noapte să patruleze în capitala Kathmandu. Străzile orașului erau în mare parte pustii. Cerul albastru era vizibil din interiorul clădirii Parlamentului din Nepal, care fusese distrusă de protestatari cu o zi înainte.

Autoritățile de la Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu au decis să reia zborurile. Sosirile și plecările fuseseră suspendate de marți.

Ceea ce a început ca o mișcare pe rețelele de socializare condusă de Generația Z împotriva stilului de viață extravagant al copiilor politicienilor a dus la înlăturarea unui prim-ministru și la cele

mai sângeroase tulburări sociale pe care Nepal le-a cunoscut în ultimii ani.

Două nopți de haos

Au fost două nopți de haos în care zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și descărca furia, dând foc parlamentului și Curții Supreme – simboluri cheie ale statului – și ciocnindu-se cu forțele guvernamentale trimise să le țină sub control.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Tulburările au început la începutul lunii septembrie, când un grup de tineri nepalezi, sătui să vadă copiii politicienilor postând despre gențile lor de firmă și călătoriile de lux în timp ce majoritatea oamenilor se chinuie să se descurce, au organizat un protest pașnic.

Furia mocnea de ani de zile din cauza agravării crizei șomajului în rândul tinerilor și a lipsei de oportunități economice din țară, exacerbată de ceea ce mulți considerau o disparitate tot mai mare între elitele țării și cetățenii de rând.

Interdicția care a pus paie pe foc

Vestea s-a răspândit rapid în țara himalayană cu 30 de milioane de locuitori. Apoi, interdicția guvernamentală de săptămâna trecută asupra a peste două duzini de platforme de socializare, inclusiv Instagram, Facebook și WhatsApp, a pus paie pe foc.

Nepalul se confruntă cu o criză politică fără precedent, marcată de violențe extreme și revolte în masă. Protestele pașnice inițiale s-au transformat rapid într-o explozie de furie populară, ducând la incendierea clădirilor guvernamentale și a caselor politicienilor. Premierul K.P. Sharma Oli și-a dat demisia, reușind să se evacueze în ultimul moment, în timp ce alți oficiali au avut mai puțin noroc.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Au incendiat Parlamentul

Manifestanții din Nepal au sfidat, marți, interdicția de circulație și au incendiat clădirea Parlamentului, după ce au luat cu asalt sediul Congresului Nepalez, cel mai mare partid din țară, și reședințele unor politicieni aflați la putere, relatează Al Jazeera și Reuters.

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi. Cu toate acestea, manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit și altele 100 au fost rănite în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale.

Armata nepaleză a intervenit preluând controlul și patrula miercuri dimineață pe străzile capitalei Kathmandu, potrivit reporterilor AFP de la fața locului.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE