Armata nepaleză a intervenit preluând controlul și patrula miercuri dimineață pe străzile capitalei Kathmandu, potrivit reporterilor AFP de la fața locului.

Atacuri asupra politicienilor și incendierea locuințelor acestora

Luni, poliția a reprimat brutal demonstrațiile care denunțau decizia guvernului de a bloca rețelele sociale și corupția elitelor, provocând cel puțin 19 morți și sute de răniți.

În ciuda restabilirii platformelor Facebook, X sau YouTube, a promisiunii unei anchete privind violențele poliției și a plecării premierului Oli, violențele au escaladat dramatic marți.

Protestatarii au incendiat clădirea Parlamentului, Curtea Supremă și sediile partidelor politice. Casele mai multor lideri politici au fost atacate și vandalizate, potrivit relatărilor Onet.pl, parte a trustului Ringier.

Un protestatar flutură o armă de foc, Foto: AFP

Soția fostului premier a murit din cauza arsurilor. Un ministru se salvează sărind în râu

Într-un incident tragic, soția fostului premier Jhalanath Khanel a murit din cauza arsurilor suferite în urma incendierii casei lor. Ministrul de finanțe, Bishnu Prasad Paudel, a fost urmărit pe străzile din Kathmandu și forțat să sară într-un râu pentru a scăpa.

BISHNU PAUDEL pic.twitter.com/C4CeHMDe88 — Out of Context Nepal🇳🇵 (@NoContextNepol) September 9, 2025

Miercuri, străzile capitalei erau pline vehicule arse și baricade, iar fumul încă se ridica din clădirile incendiate sau magazinele jefuite în timpul revoltelor.

„Dimineața este calmă, armata este peste tot pe străzi”, a declarat pentru AFP un militar postat la un baraj, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea, deoarece nu are voie să vorbească cu presa.

Nu a fost publicat niciun bilanț al acestei zile de revolte.

Armata a preluat controlul

Marți, armata nepaleză a făcut apel la populația țării himalayene de 30 de milioane de locuitori să păstreze calmul și a avertizat împotriva „activităților care ar putea conduce țara la revolte și instabilitate”.

Într-un mesaj video, șeful său de stat major, generalul Ashok Raj Sigdel, a făcut apel la „toate grupurile implicate în proteste să revină la calm și să inițieze un dialog”.

KP Sharma Oli who quit as Nepal Prime Minister just a short while ago, leaving Kathmandu in a chopper pic.twitter.com/t2Ft1wFRS4 — Neha Khanna (@nehakhanna_07) September 9, 2025

Revenit la putere în 2024, KP Sharma Oli, în vârstă de 73 de ani, a explicat că demisionează „pentru ca să se poată lua măsuri în vederea unei soluții politice”. Președintele țării, Ramchandra Paudel, a îndemnat, de asemenea, „pe toată lumea, inclusiv protestatarii, să coopereze pentru o rezolvare pașnică a situației dificile din țară”.

Situația politică rămânea foarte incertă miercuri dimineață în Nepal, în așteptarea unui succesor al șefului guvernului demisionar.

