Premierul Nepalului a demisionat

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi. Cu toate acestea, manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit și altele 100 au fost rănite în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale.

Luni, poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt clădirea Parlamentului. Pe fondul acestor violențe, premierul demisionar a decis să ridice interdicţia pentru reţelele sociale.

Tulburările sunt cele mai grave din ultimele decenii în această ţară săracă din Himalaya, situată între India şi China, care se confruntă cu instabilitate politică şi incertitudine economică de când protestele au dus la abolirea monarhiei în 2008.

„Prim-ministrul a demisionat”, a declarat pentru Reuters Prakash Silwal, consilierul lui Oli, o mişcare care aruncă ţara într-o nouă incertitudine politică.

Marţi dimineaţă, Oli a organizat o ședință cu toate partidele politice și a declarat că violenţa nu este în interesul naţiunii.

Unii miniștri, evacuați cu elicoptere militare

Însă furia împotriva guvernului nu dădea semne de calmare, protestatarii adunându-se din nou în faţa Parlamentului şi în alte locuri din capitala Kathmandu, sfidând starea de urgenţă.

„Am câștigat”, a scris un protestatar pe clădirea Parlamentului.

Protestatarii au dat foc la anvelope pe unele străzi, au aruncat cu pietre în poliţişti şi i-au urmărit pe străzile înguste, în timp ce alţii priveau şi filmau ciocnirile cu telefoanele mobile, iar fumul negru şi dens se ridica spre cer.

Sute de oameni din unele oraşe situate lângă graniţa dintre India şi Nepal au început să mărşăluiască spre Kathmandu pentru a-i susţine pe protestatari.

Potrivit unor martori oculari, protestatarii au dat foc caselor unor politicieni din Kathmandu, iar mass-media locală a relatat că unii miniştri au fost evacuaţi în siguranţă cu elicoptere militare.

Revolta Generației Z

„Încă suntem aici pentru viitorul nostru. Vrem ca această ţară să fie lipsită de corupţie, astfel încât toată lumea să aibă acces uşor la educaţie, spitale, facilităţi medicale, precum şi la un viitor luminos”, a declarat protestatarul Robin Sreshtha pentru Reuters TV.

Organizatorii protestelor, care s-au extins şi în alte oraşe din ţara himalayană, le-au numit „demonstraţii ale generaţiei Z”, motivate de frustrarea generalizată a tinerilor faţă de lipsa de acţiune a Guvernului în combaterea corupţiei şi în stimularea oportunităţilor economice.

Violențele în curs sunt mai grave decât cele de la revolta din 2006 care l-a forțat pe ultimul rege al Nepalului să renunțe la putere. Doi ani mai târziu, Parlamentul a abolit monarhia.

Unii nepalezi cer restaurarea monarhiei

Mulți nepalezi sunt din ce în ce mai nemulțumiți de republică, susținând că aceasta nu a reușit să ofere stabilitatea politică dorită. În martie, două persoane au murit când susținătorii fostului rege al Nepalului s-au ciocnit cu poliția în timpul unui miting la Kathmandu în care au cerut restaurarea monarhiei.

În pofida demisiei lui Oli, rămâne neclar dacă protestele se vor potoli, deoarece mulți demonstranți cer dizolvarea completă a Guvernului – o mișcare care ar putea destabiliza și mai mult Nepalul, care a avut 13 guverne din 2008 încoace.

