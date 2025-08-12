Pizza fără roșii costă mai mult!

Nicio roșie pe pizza? Un euro și jumătate în plus la notă! Di Liddo a comandat o pizza Tricolore, care costa 14 euro, conform meniului. Însă pe lângă acest preț, i s-a perceput o taxă suplimentară de 1,5 euro cu mențiunea „no pomodorini” („fără roșii cherry”). În plus, sportiva a trebuit să plătească încă 1,5 euro pentru că a cerut o variantă fără lactoză.

Sportiva a postat bonul fiscal pe contul său de Instagram, exprimându-și nemulțumirea: „Să plătesc 1,5 euro pentru ceva ce nici măcar nu am mâncat este, într-adevăr, rușinos”.

Cazul a fost preluat luni de numeroase ziare italiene. Pizzeria care a perceput taxa suplimentară nu a oferit deocamdată niciun comentariu.

În ultimii ani, în Italia au existat mai multe situații în care restaurantele au avut probleme din cauza unor practici similare. Adesea este vorba despre perceperea unei taxe suplimentare pentru un pahar mic de apă de la robinet servit cu cafea.

50 de eurocenți pentru „un strop de piper”

Acum doar câteva zile, în Bari, un client și-a afișat nota de plată cu o suprataxă de 50 de eurocenți pentru un strop de piper pe pizza, la un restaurant popular din centrul orașului. Managerul a explicat ulterior creșterea prețului din cauza unei erori de sistem.

De asemenea, au existat nemulțumiri legate de taxe suplimentare pentru tăierea în două a unui croasant, pentru o lingură în plus de desert sau pentru un pahar cu cuburi de gheață.

Elena di Liddo a concurat la Jocurile Olimpice de vară din 2020, la proba de 100 de metri fluture. Ea a câștigat două medalii individuale de argint la Universiada de vară din 2017 și două medalii de bronz cu echipa de ștafetă, în două ediții diferite ale Europenelor de înot în bazin scurt, ultima dată în Ungaria, în 2020.

