Presa internațională scrie că și anul acesta, la fel ca în precedenții, se încearcă aducerea în prim-plan a filmelor mai comerciale, iar acest lucru a dus la un aflux de alegători mai tineri, mulți din cadrul minorităților etnice și un număr mai mare de reprezentanți ai cinematografiei internaționale.

Un element inedit la ediția de anul acesta a Oscarurilor este faptul că, deși s-a ajuns la ziua nominalizărilor și marea gală este peste doar câteva săptămâni, nu există încă o gazdă a ceremoniei. Asta după ce comediantul Kevin Hart a anunțat că se retrage din cauza mai multor critici legate de o serie de postări mai vechi pe Twitter, considerate de unii drept homofobe.

Relația dintre nominalizările la Oscar și ratingurile de la box-office nu este o știință exactă, dar se pare că se dorește ca filme văzute de un număr mare de persoane la cinematografe, să fie pe lista nominalizaților și eventual a câștigătorilor.

În contextul în care audiențele galei Oscar au scăzut simțitor în ultimii ani, CNN amintește de faptul că nominalizarea Titanicului în 1998 a atras o audiență de 55 de milioane de telespectatori, în schimb, ratingurile de anul trecut au scăzut la un nivel record de 26,5 milioane de telespectatori, cu 20% mai puțin decât în 2017.

La ce să ne așteptăm astăzi:

Cele mai așteptate nominalizări

Remake-ul unui remake a unui remake, „A Star Is Born”, pare a avea șansa să devină pelicula cu cele mai multe nominalizări la gala Oscar 2019. În aceeași categorie intră filmele „The Favorite”, „Roma” si poate „First Man”. Cu toate acestea, filmul cu cele mai multe nominalizări nu este automat favorit la câștigarea premiului pentru cel mai bun film. În ultimii ani, „Gravity”, „The Revenant” și „La La Land” au avut o lista lungă de nominalizări, dar nu au reușit să câștige marele premiu.

Black Panther

Dacă filmul Marvel „Black Panther” va obține o nominalizare pentru „cel mai bun film”, atunci se va scrie istorie. Va fi primul film cu super-eroi, realizat după benzi desenate, care ajunge pe lista scurtă a celor mai bune producții cinematografie a unui an. De asemenea, o astfel de reușită va însemna o realizate pentru organizatorii Oscarurilor, care își doresc să facă ceremonia mai relevantă pentru audiențe, iar Black Panther a fost filmul cu cele mai mari încasări în box-office-ul american în 2018.

Roma

Dacă „Roma” va primi o nominalizare la categoria „cel mai bun film”, și acest lucru pare inevitabil, va fi prima dată când o peliculă realizată de Netflix ajunge în această situație. În contextul în care Hollywoodul este divizat în ceea ce privește uriașa platformă de streaming, va fi interesant de văzut cum se va reflecta acest lucru asupra Oscarurilor.

Alfonso Cuaron

Este de așteptat ca regizorul Roma să obțină o nominalizare la categoria „cel mai bun regizor”. Dar, de asemenea, presa scrie că este în cărți și pentru producție, scenariu, montaj și scenografie. La toate acestea se adaugă și o inevitabilă nominalizare la cel mai bun film străin (deși țara este țara este candidatul oficial, regizorul ia premiul și numele său se află pe statuetă), atunci Cuaron devine doar a doua persoană din lume nominalizată la șase categorii diferite într-un an. Primul a fost Walt Disney

Frații Corbould?

Dacă Paul Corbould este nominalizat pentru efectele vizuale din „Jurassic World: Fallen Kingdom”, va însemna că timp de șapte ani la rând, unul dintre frații Corbould a obținut o nominalizare la Oscar, subliniind statutul lor ca una dintre cele mai omniprezente familii de la Oscaruri. Chris și Neil Corbould au câștigat mai multe Oscaruri în trecut, dar Paul, care a fost nominalizat de două ori, nu a câștigat niciodată.

Iată cum arată lista nominalizaților la Oscar, estimată de specialiști

Cel mai bun film

Roma (Netflix)

A Star Is Born (Warner Bros.)

BlacKkKlansman (Focus Features)

Green Book (Universal)

Vice (Annapurna)

Black Panther (Marvel/Disney)

The Favourite (Fox Searchlight)

First Man (Universal)

Bohemian Rhapsody (Fox)

If Beale Street Could Talk (Annapurna)

Cel mai bun regizor

Alfonso Cuaron (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Adam McKay (Vice)

Cel mai bun actor

Christian Bale (Vice)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Viggo Mortensen (Green Book)

Ethan Hawke (First Reformed)

Cea mai bună actriță

Olivia Colman (The Favourite)

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Yalitza Aparicio (Roma)

Cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Timothee Chalamet (Beautiful Boy)

Adam Driver (BlacKkKlansman:)

Cea mai bună actriță în rol secundar

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Amy Adams (Vice)

Rachel Weisz (The Favourite)

Emma Stone (The Favourite)

Emily Blunt (A Quiet Place)

Cel mai bun scenariu adaptat

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

Black Panther

If Beale Street Could Talk

Leave No Trace

Cel mai bun scenariu original

The Favourite

Roma

Green Book

Vice

First Reformed

Cel mai bun film de animație

Incredibles 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Ralph Breaks the Internet

Isle of Dogs

Mirai

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Bao

Age of Sail

Bird Karma

Weekends

Bilby

Cel mai bun scurtmetraj Live Action

Caroline

Skin

Marguerite

Detainment

Icare

Cea mai bună imagine

Roma

The Favourite

First Man

A Star Is Born

Cold War

Cele mai bune costume

Black Panther

Mary Poppins Returns

The Favourite

Mary Queen of Scots

Bohemian Rhapsody

Free Solo

Cel mai bun documentar

Free Solo

Wont You Be My Neighbor?

RBG

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

Cel mai bun scurtmetraj documentar

Zion

Black Sheep

Women of the Gulag

End Game

Period. End of Sentence.

Ce mai bun montaj

A Star Is Born

Roma

The Favourite

Vice

First Man

Cel mai bun film străin

Roma (Mexic)

Cold War (Polonia)

Shoplifters (Japonia)

Capernaum (Liban)

Never Look Away (Germania)

Cel mai bun machiaj/coafură

Vice

Bohemian Rhapsody

Black Panther

Cea mai bună scenografie

Black Panther

Roma

The Favourite

Mary Poppins Returns

First Man

Cea mai bună coloană sonoră

First Man

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

BlacKKKlansman

Mary Poppins Returns

Cel mai bun cântec original

Shallow (A Star Is Born)

All the Stars (Black Panther)

Ill Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns)

Trip a Little Light Fantastic (Mary Poppins Returns)

Cel mai bun montaj de sunet

A Quiet Place

First Man

A Star Is Born

Roma

Black Panther

Cel mai bun mixaj de sunet

A Star Is Born

Bohemian Rhapsody

A Quiet Place

Roma

First Man

Cele mai bune efecte vizuale

Black Panther

Ready Player One

Avengers Infinity War

First Man

Mary Poppins Returns

