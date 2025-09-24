Atacatorul a folosit o pușcă, de pe acoperișul unei clădiri

Conform surselor poliției citate de postul local Fox 4, atacatorul, identificat ca fiind un bărbat alb, a deschis focul asupra unității ICE cu o pușcă, de pe acoperișul unei clădiri din apropiere, în jurul orei 6.30 dimineața, ora locală. Trei deținuți au fost nimeriți. Atacatorul a fost găsit ulterior mort, cu răni auto-provocate prin împușcare.

Atacul a avut loc în timp ce ofițerii ICE transferau deținuți în unitate. Victimele au fost împușcate în timp ce se aflau «într-o dubă a forțelor de ordine», potrivit Fox News. Inițial, oficialii locali au confirmat că un deținut a fost ucis, dar ulterior Departamentul de Securitate Internă (DHS) a anunțat că doi au murit în atac, iar unul rămâne spitalizat. Niciun ofițer ICE sau personal al forțelor de ordine nu a fost rănit în incident.

FBI investighează atacul: s-au găsit din nou mesaje pe cartușe

FBI investighează incidentul ca fiind un «atac țintit» împotriva ICE. Mai multe surse familiare cu investigația l-au identificat pe presupusul atacator ca fiind Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, conform Fox News.

Reprezentanții FBI au declarat într-o conferință de presă miercuri dimineața la Dallas că investigațiile preliminare au descoperit mesaje anti-ICE pe cartușele găsite lângă atacator.

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Directorul FBI, Kash Patel, care se afla în zona Dallas pentru o «vizită programată anterior», a scris într-o postare pe X că investigația inițială «arată un motiv ideologic în spatele acestui atac». El a inclus în postare o fotografie cu cartușe nefolosite, despre care a spus că au fost recuperate de la fața locului, unul părând să aibă inscripționat «ANTI-ICE».

JD Vance crede că atacul a fost țintit împotriva ICE

Vicepreședintele JD Vance a declarat: „Atacul obsesiv asupra forțelor de ordine, în special ICE, trebuie să înceteze.”

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a afirmat: „Texas susține pe deplin ICE… Acest asasinat NU va încetini arestarea, detenția și deportarea imigranților ilegali”.

Senatorul Ted Cruz (R-Texas) a condamnat vehement toate formele de violență politică la fața locului în Dallas. „Violența nu își are locul. Este greșită. Dacă vrem să dezbatem despre imigrație, o putem face în sălile Congresului”, a declarat el.

Cruz a criticat dur și retorica partizană care, în opinia sa, a dus la împușcăturile de astăzi: „Fiecărui politician care folosește o retorică ce demonizează ICE și CBP: opriți-vă. Fiecărui politician care cere ca agenții ICE să fie expuși și care îndeamnă oamenii să le atace familiile: opriți-vă. Acest lucru are consecințe foarte reale” , a spus Cruz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE