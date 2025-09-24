Cuprins:
Atacatorul a folosit o pușcă, de pe acoperișul unei clădiri
Conform surselor poliției citate de postul local Fox 4, atacatorul, identificat ca fiind un bărbat alb, a deschis focul asupra unității ICE cu o pușcă, de pe acoperișul unei clădiri din apropiere, în jurul orei 6.30 dimineața, ora locală. Trei deținuți au fost nimeriți. Atacatorul a fost găsit ulterior mort, cu răni auto-provocate prin împușcare.
Atacul a avut loc în timp ce ofițerii ICE transferau deținuți în unitate. Victimele au fost împușcate în timp ce se aflau «într-o dubă a forțelor de ordine», potrivit Fox News. Inițial, oficialii locali au confirmat că un deținut a fost ucis, dar ulterior Departamentul de Securitate Internă (DHS) a anunțat că doi au murit în atac, iar unul rămâne spitalizat. Niciun ofițer ICE sau personal al forțelor de ordine nu a fost rănit în incident.
FBI investighează atacul: s-au găsit din nou mesaje pe cartușe
FBI investighează incidentul ca fiind un «atac țintit» împotriva ICE. Mai multe surse familiare cu investigația l-au identificat pe presupusul atacator ca fiind Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, conform Fox News.
Reprezentanții FBI au declarat într-o conferință de presă miercuri dimineața la Dallas că investigațiile preliminare au descoperit mesaje anti-ICE pe cartușele găsite lângă atacator.
Directorul FBI, Kash Patel, care se afla în zona Dallas pentru o «vizită programată anterior», a scris într-o postare pe X că investigația inițială «arată un motiv ideologic în spatele acestui atac». El a inclus în postare o fotografie cu cartușe nefolosite, despre care a spus că au fost recuperate de la fața locului, unul părând să aibă inscripționat «ANTI-ICE».
JD Vance crede că atacul a fost țintit împotriva ICE
Vicepreședintele JD Vance a declarat: „Atacul obsesiv asupra forțelor de ordine, în special ICE, trebuie să înceteze.”
Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a afirmat: „Texas susține pe deplin ICE… Acest asasinat NU va încetini arestarea, detenția și deportarea imigranților ilegali”.
Senatorul Ted Cruz (R-Texas) a condamnat vehement toate formele de violență politică la fața locului în Dallas. „Violența nu își are locul. Este greșită. Dacă vrem să dezbatem despre imigrație, o putem face în sălile Congresului”, a declarat el.
Cruz a criticat dur și retorica partizană care, în opinia sa, a dus la împușcăturile de astăzi: „Fiecărui politician care folosește o retorică ce demonizează ICE și CBP: opriți-vă. Fiecărui politician care cere ca agenții ICE să fie expuși și care îndeamnă oamenii să le atace familiile: opriți-vă. Acest lucru are consecințe foarte reale” , a spus Cruz.
