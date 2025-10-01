Numărul înmatriculărilor de mașini a crescut semnificativ în septembrie 2025, față de aceeași lună a anului trecut

Înmatriculările de autovehicule în România au crescut semnificativ în septembrie 2023, potrivit datelor raportate de DGPCI. S-au înregistrat 18.895 de autovehicule, cu 38,53% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea TVA de la 1 august la 21% ar putea fi un factor important în această creștere. Persoanele fizice, care nu pot deduce TVA, au fost probabil motivate să achiziționeze vehicule înainte de majorare.

Autoturismele au reprezentat cea mai mare parte a înmatriculărilor, cu 12.463 de unități, o creștere de 38,86% față de august 2022. Vehiculele comerciale ușoare au înregistrat și ele o creștere de 32,14%.

Care au fost mărcile de autoturisme preferate de români

Dacia a dominat piața cu 4.122 de unități vândute. Renault a fost liderul mărcilor de import cu 1.140 de unități, urmat de Toyota și Skoda.

Dacia Logan a revenit în fruntea clasamentului cu 1.741 de unități înmatriculate într-o lună. Duster și Sandero au completat podiumul. La mărcile de import, Renault Clio, Toyota Corolla și Skoda Octavia au fost cele mai căutate.

Cum au fost influențate prețurile autoturismelor de creșterea TVA-ului din 2025

Creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, aplicată din 1 august 2025, a dus la majorări directe ale prețurilor mașinilor noi pe piața din România.

Mașinile noi au ajuns să fie chiar și cu câteva sute de euro mai scumpe în România, după creșterea TVA-ului din august.

Pentru modele populare precum Dacia Logan, prețul a crescut cu aproximativ 200 de euro, iar alte modele din portofoliu au înregistrat scumpiri de până la 2%. Prețurile altor mărci, precum Kia, Ford, Hyundai sau BMW, au crescut cu valori între câteva sute și chiar peste 1000 de euro pentru modelele premium.

Printre efectele secundare se numără și încurajarea cumpărăturilor rapide înainte de majorarea TVA, iar ca efect general, creșterea TVA a făcut vehiculele noi mai scumpe într-un context economic deja dificil, influențat de inflație și scumpiri la materia primă.

Cum au evoluat prețurile autoturismelor după creștere TVA în funcție de marca mașinii

Creșterea TVA a majorat costul final al oricărei mașini noi sau second-hand cumpărate după 1 august 2025, adăugând câteva sute de euro la prețul de achiziție.

Detalii despre scumpiri pe mărci și modele:

Dacia Logan Essential: preț crescut de la 14.250 euro la 14.450 euro (creștere de aproximativ 200 euro)

Dacia Duster: scumpire de aproximativ 250 euro, până la 19.500 euro

Kia Sportage: prețuri au crescut cu peste 600 euro

BMW: scumpiri și peste 1.000 euro la unele modele premium

Alte modele Kia și MG au înregistrat o creștere de prețuri de circa 2%.

Astfel, creșterea TVA-ului a avut ca efect direct scumpirea semnificativă a mașinilor noi, cu impact asupra deciziilor de cumpărare a românilor după 1 august 2025.