Prețuri mai mari pentru mașinile din România

Începând cu 1 august 2025, românii vor plăti mai mult pentru mașinile noi. Creșterea TVA-ului de la 19% la 21% a dus la majorarea prețurilor pentru toate mărcile auto din România. Potrivit Bihon.ro, diferențele de preț pot ajunge la sute de euro pentru modelele populare.

Dacia, liderul pieței auto românești, a implementat deja noile prețuri. Modelul Logan, în varianta de bază Essential, costă acum 14.450 de euro, cu 200 de euro mai mult decât înainte.

Impactul creșterii TVA asupra prețurilor auto

Ford și-a adaptat prețurile la noua cotă de TVA, dar menține bonusul de 9.600 de euro pentru mașinile electrice până la reluarea programului Rabla. După aceea, bonusul nu va mai putea fi cumulat cu ecotichetul de la stat.

Kia și MG au anunțat o creștere de aproximativ 2% a prețurilor. O Kia Sportage în versiunea de bază va costa acum în jur de 30.650 de euro, cu peste 600 de euro mai mult decât anterior.

Hyundai și BMW au confirmat și ele actualizări de preț conform noului TVA. Pentru BMW, acest lucru poate însemna scumpiri de peste 1.000 euro la unele modele premium.

Creșterea prețurilor vine într-un context economic dificil, marcat de inflație și scumpiri ale materiilor prime. Consumatorii sunt sfătuiți să compare atent ofertele și să fie atenți la eventualele bonusuri sau reduceri temporare.

Impactul asupra gamei Dacia

Conform sursei citate, toate modelele Dacia au suferit scumpiri:

Logan: +200 de euro

Sandero: +300 de euro

Sandero Stepway: +250 de euro

Jogger: +260 de euro

Duster: +250 de euro

Bigster: +350 de euro

TVA-ul și restul taxelor care au crescut de la 1 august 2025

Guvernul a adoptat o serie de măsuri fiscale în vara acestui an, menite să reducă deficitul bugetar pe care România îl are în prezent. Astfel, de la 1 august 2025, au crescut următoarele taxe principale:

TVA-ul standard a crescut de la 19% la 21%. În plus, cotele reduse de TVA de 5% și 9% au fost unificate la o singură cotă redusă de 11%. Această cotă redusă de 11% se aplică doar pentru alimente, medicamente, cărți, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, apă pentru irigații în agricultură și îngrășăminte, iar pentru restul produselor și serviciilor se aplică TVA 21%, inclusiv pentru panouri fotovoltaice și locuințe sub anumite praguri.

Accizele au crescut cu 10% pentru carburanți (benzină, motorină), băuturi alcoolice și tutun, inclusiv pentru alternativele fără ardere. Totodată, accizele pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat au fost majorate, cu procente diferite în funcție de conținutul de zahăr.

A fost introdusă o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, aplicată doar pentru suma ce depășește acest prag.

Alte creșteri de prețuri cauzate de majorarea TVA

De la 1 august 2025, în România au crescut prețurile principalelor categorii de bunuri și servicii ca urmare a majorării TVA și a accizelor, precum și a eliminării plafonării prețurilor la energie. Prețurile care au crescut includ:

Alimentele de bază: TVA pentru alimente a crescut de la 9% la 11%, ceea ce a dus la scumpiri, de exemplu, un kilogram de carne a crescut cu aproximativ 0,44 lei, iar un kilogram de orez cu 0,16 lei.

Medicamentele: TVA a crescut de la 5% sau 9% la 11%, crescând prețurile, de exemplu un medicament de 100 lei a crescut la 102 lei.

Băuturile alcoolice, tutunul și băuturile cu zahăr: Accizele au fost majorate cu 10%, ceea ce a dus la creșteri de preț directe, iar combustibilii s-au scumpit cu aproximativ 0,40-0,43 lei pe litru (benzină, motorină).

Produsele de larg consum precum îmbrăcăminte, încălțăminte, electrocasnice, care au fost afectate de creșterea TVA la 21% de la 19%, cu o majorare aproximativă a prețurilor generale de 2%.

Energy și factura la energie termică: Eliminarea plafonării prețurilor la energie conduce la scumpiri direct resimțite pe facturi, de exemplu energia termică poate crește cu 24 lei pe lună.

Transportul și alte servicii vor suferi creșteri indirecte din cauza scumpirii combustibililor și a energiei, influențând prețurile în lanțuri de aprovizionare.

