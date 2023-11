„Ce trist că nu pot să-i dau această veste minunată. Andreas ar fi fost incredibil de fericit. Până la urmă, de 4 ani nu ne-am dorit nimic mai mult”, a spus Olga încet.

Mecanicul de turnătorie a murit într-un accident, după ce a fost lovit de mașină, în august, când venea acasă din tura de noapte, pe scuterul său electric.

Olga a aflat despre vestea tragică în timp ce era la serviciu: „Nu mi-a venit să cred când doi ofițeri de poliție și un pastor mi-au transmis mesajul oribil”.

Cuplul s-a cunoscut online în 2017. S-au căsătorit civil anul trecut, după ce Andreas a cerut-o de nevastă, de Crăciun: „M-a răsfățat cu inelul visat din aur roz”.

După nuntă si-au îndeplinit visul și si-au cumpărat un apartament cu 3 camere. Acum tot ce lipsea era un copil, „pentru fericirea deplină”.

„După 4 ani în care nu am rămas însărcinată, am apelat la o clinică de fertilitate. Acolo am fost diagnosticată cu endometrioză, care apoi a fost îndepărtată chirurgical. Inseminarea artificială nu era o opțiune pentru moment“, explică femeia.

De când Olga și-a pierdut persoana iubită, Jenny și Nina, prietenele ei, au consolat-o. Pentru a atenua grijile cu privire la viitor, cele două au lansat o campanie de strângere de fonduri prin GoFundme. Au fost donate peste 27.000 de euro.

Recomandări „Îndoctrinare, sechestrare, șantaj”. Mărturiile a trei dintre victimele lui Bivolaru, publicate de presa franceză, după arestarea acestuia pentru viol și trafic de persoane

Mai puțin timp în durere, mai mult timp în fericire, ar trebui să se poată bucura de acest prețios concediu maternal. Nina, prietenă:

Olga nu a aflat încă sexul copilului. Mai are nevoie de puțin timp pentru asta. „Încă nu-mi vine să cred că voi ține copilul lui Andreas în brațe, în luna mai”, oftează Olga, luptându-se să nu lăcrimeze

În ciuda tragediei, viitoarea mămică spune: „Cred în Dumnezeu, altfel de ce am rămas însărcinată în acest moment?”.

Foto: GoFundMe

Urmărește-ne pe Google News