REPORTAJ. O zi din viața Florentinei, vatman pe tramvaiul 55 din Capitală. „Duc în spate 50 de tone și n-aș renunța pentru nimic în lume la asta”

La depoul Titan o întâlnim pe Florentina Gheorghe, pregătită să urce pe scaunul de vatman. Are 29 de ani și de trei luni este angajata societății, după ce a absolvit Școala STB, acolo unde a făcut cursuri dedicate pentru a ajunge vatman. „Cine iubește meseria asta se poate înscrie la școală și după cinci luni de studiat serios poate să iasă pe traseu”, ne spune.

E una dintre cele 103 femei care conduc tramvaie pe străzile din București, alături de cei 796 de bărbați care fac această meserie.

„M-am trezit la ora 1.30. M-am pregătit și am plecat de acasă din Popești-Leordeni până la depoul Titan. Aici sunt eu repartizată. Vin cu mașina personală, dar cei care nu au astfel de posibilitate trebuie să se descurce singuri. În general, colegii mei ajung la muncă cu mașinile de noapte ale STB-ului. Nu e deloc ușoară meseria asta”, recunoaște.

Programul zilnic al Florentinei la STB variază, la fel și traseul pe care iese. „Nu merg doar pe linia lui 55, depinde cum sunt repartizată de la depou. La Titan mai pot să merg pe 19, pe 40, pe liniile tramvaielor care mai sunt acolo. Dar vreau să vă zic un lucru important: tramvaiul e mult mai periculos decât un autobuz. Ăsta e fier pe fier! Nu se oprește ca o mașină. Când ai 50 de tone după tine… Gândiți-vă că nu e chiar așa ușor de oprit”.

Chiar dacă ies pe traseu la ora 4.00, mereu ajung la depou cu o oră înainte. Pentru că trebuie să verifici tot la tramvai. Dacă are ceva vagonul, dacă funcționează ușile, sistemul de frânare, ștergătoarele, claxonul, stația. Am găsit probleme pe tramvai și a trebuit să-l las în depou și am plecat cu altul.

Florentina Gheorghe, vatman STB: