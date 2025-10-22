  • Numărul funcționarilor ruși care se înrolează în armată pentru a evita închisoarea este în creștere. Peste jumătate dintre angajații instituțiilor de stat care s-au înrolat provin din închisori sau centre de detenție preventivă.

Mită pentru întreținerea drumurilor, apoi a fugit la război

Un caz recent este cel al fostului ministru al transporturilor din regiunea Sverdlovsk, Vasili Starkov. Acesta a fost condamnat în februarie 2025 la 6,5 ani de închisoare pentru luare de mită de 4 milioane de ruble (42.400 de euro) de la un reprezentant al unei companii private pentru asistență în obținerea contractelor guvernamentale pentru întreținerea drumurilor din regiune. A primit și o amendă egală cu de zece ori valoarea mitei, 40 de milioane de ruble (424.700 de euro).

Cu toate acestea, în iunie, Curtea de Apel a suspendat cazul la cererea unui reprezentant al Ministerului Apărării.

Starkov s-a înrolat în armată și a fost văzut recent în Ekaterinburg. „El a fugit la război sperând că nu va fi judecat. A fost ministru al transporturilor timp de 7 ani, până în noiembrie 2023, când a demisionat brusc și s-a înrolat”, a declarat un activist local pentru drepturile omului.

Vasili Starkov
A fost chiar văzut în zonele de front o vreme. Nu a durat mult însă, se pare că a crezut că a scăpat nepedepsit și s-a întors la Ekaterinburg, unde a găsit un loc de muncă la o companie de construcții.

Întotdeauna găsesc ceva de furat. De aceea a cântat ca o privighetoare în instanță: «Toți banii au fost deja transferați către nevoile operațiunii militare speciale», «Trimiteți-mă înapoi pe front, voi servi!».

„Credeți că un pensionar membru al partidului Rusia Unită este în tranșee?”

Un alt caz este cel al deputatului Dumei regionale din Iamalo-Neneția, Pavel Kriukov, acuzat de luare de mită în valoare de 21 de milioane de ruble (223.000 de euro) de la Naftagaz-Bureniye.

Tribunalul din Noiabrsk a suspendat procedurile împotriva oficialului în vârstă de 63 de ani.

Procesul său a fost suspendat după ce s-a înrolat în armată. „Credeți că un pensionar membru al partidului Rusia Unită este undeva în tranșee? El figurează formal într-o unitate din Iamalo-Neneția, dar, de fapt, își trăiește viața normală, doar că, uneori, se prezintă la unitate”, a declarat Alexei, un avocat din Salehard.

Pavel Kriukov

Mită la cadastru, „dar văzut liber prin Moscova”

În 2020, a fost deschis un dosar penal împotriva foștilor șefi ai Serviciului Federal pentru Înregistrare de Stat, Cadastru și Cartografie (Rosreestr) din districtul autonom Iamalo-Neneția, Andrei Kudriavșev și Andrei Kojin, și a fostului șef al filialei Iamal a Camerei Federale de Cadastru, Maksim Sartasov. În unele cazuri, după evaluarea cadastrală, valoarea proprietății a scăzut de peste 20 de ori! Pentru aceasta, toți cei patru oficiali au primit mită în valoare de peste 25 de milioane de ruble (265.000 de euro).

În ianuarie 2025, „Grigoriev a fost văzut liber la Moscova în august”.

De asemenea, în septembrie 2025, Roman Popov, fost șef al departamentului tehnic al departamentului de construcții al orașului Salehard, a reușit să evite închisoarea datorită recrutării sale pentru război. El a primit 700.000 de ruble (7.400 de euro) de la un subcontractant care supraveghea o groapă de gunoi pentru deșeuri solide.

În octombrie 2024, Igor Pușkarev, fost primar al orașului Vladivostok, s-a înrolat din închisoare pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei. Avocatul lui Pușkarev a confirmat că clientul său, condamnat la 15 ani de închisoare pentru acuzații de corupție în 2021, a semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. A refuzat să dezvăluie locația exactă a acestuia, dar se știe că oficialul în vârstă de 50 de ani și-a petrecut primele luni în unități de antrenament.

Igor Pușkarev

Primari, viceprimari și viceguvernatori, de formă în prima linie

În ianuarie 2024, predecesorul său, fostul primar al orașului Vladivostok Oleg Gumeniuk, a semnat un contract cu Ministerul Apărării și a fost trimis în zona de război din Ucraina. Cu un an mai devreme, în ianuarie 2023, o instanță l-a găsit pe Gumeniuk vinovat de acceptarea de mită în valoare totală de 38 de milioane de ruble și l-a condamnat la 16,5 ani într-o colonie penală de maximă securitate și la o amendă de 150 de milioane de ruble (1,6 milioane de euro)

Fostul șef adjunct din Hakasia, Serghei Novikov, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru luare de mită. S-a alăturat „operațiunii speciale” în 2023 și a fost eliberat oficial în 2024.

Pe 12 august 2024, fostul viceguvernator al regiunii Belgorod Konstantin Polejaev a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Fostul oficial a fost găsit vinovat de primirea a două SUV-uri în valoare de 18 milioane de ruble (19.000 de euro) de la șeful unei companii de construcții, în schimbul favoritismului în timpul executării contractelor guvernamentale pentru reparații capitale la locuințe din centrul regional, în valoare totală de 300 de milioane de ruble (8,5 milioane de euro).

Konstantin Polejaev

Înainte de condamnare, Polejaev a declarat că a semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a participa la război și că este „gata să-și sacrifice viața”. În ianuarie 2025, s-a descoperit că Polejaev se afla într-un spital din Belgorod.

Vârful înrolărilor funcționarilor arestați sau condamnați a fost atins în 2024. Mulți dintre ei reușesc să evite complet procesul sau condamnarea datorită înrolării. Nu toți ajung pe front, mulți dintre funcționarii corupți reușesc să scape de închisoare și să rămână în libertate datorită acestui mecanism.

