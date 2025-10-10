Anunțul a fost făcut de către Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, pe pagina sa de Facebook.

În prezent, pacienta de 51 de ani se află într-o stare foarte bună și urmează procedura medicală de reecuperare postoperatorie.

„Suntem extrem de bucuroși că tehnologia medicală de ultimă generație achiziționată de Consiliul Județean Galații le permite medicilor să facă operații tot mai complexe – intervenții care salvează vieți și care, până acum, erau posibile doar în marile centre medicale universitare din țară. Sistemul de neuronavigație funcționează ca un GPS pentru creier utilizând imagini RMN sau CT pentru a crea o „hartă” tridimensională precisă a anatomiei pacientului”, se arată în mesajul postat de Fotea.

În timpul intervenției, modelul digital ghidează chirurgul în timp real, asigurând o precizie sporită și o siguranță crescută a actului medical.

Intervenția în premieră a fost realizată cu succes de echipa formată din dr. Cătălina Grigorică, dr. Eduard Tronciu, dr. Ionuț Panțiru, dr. Adrian Ichinm, dr. Corina Manole și dr. Alina Căuș.

