Membrii echipajului au declarat presei locale că orcile au urmărit nava timp de aproape o oră. În acest timp, orcile au lovit în repetate rânduri carena și cârma, reușind să le distrugă în cele din urmă.

După acest incident, grupul de orci s-a îndreptat spre stațiunea Fonte da Talha, unde a atacat un alt iaht.

AMN a confirmat că cei cinci membri ai echipajului de pe acest iaht nu au fost răniți. În ultimele luni, au fost raportate zeci de atacuri ale orcilor asupra navelor în apropierea coastelor Portugaliei. Motivul acestor comportamente rămâne incert.

Amintim că, în 2024, un iaht cu vele lung de 15 metri s-a scufundat în apele marocane, în strâmtoarea Gibraltar, după ce a fost lovit de un număr necunoscut de orci.

Cei doi pasageri ai iahtului Alboran Cognac au declarat că au simțit lovituri bruște în carenă și cârmă, care au provocat infiltrarea apei în navă.

