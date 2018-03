Un produs alimentar inovativ a fost realizat de o echipă de patru profesori de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fiind vorba despre un parizer din carne de porc cu șrot de cătină, fără adaos de nitrit. Cu acest produs echipa a câştigat medalia de aur la Salonul “Pro Invent 2018” de la Cluj.

Echipa Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați s-a întors cu mai multe premii de la cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii „Pro Invent 2018” de la Cluj care a avut loc în perioada 21-23 martie.

Produsul cu care echipa formată din Petru Alexe, Maricica Stoica, Liliana Mihalcea şi Cristian Dima de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor a cucerit juriile concursului, obţinând mai multe premii, inclusiv medalia de aur, este un parizer din carne de porc cu șrot de cătină, fără adaos de nitrit. Profesorii au lucrat circa un an de zile pentru realizarea acestui produs inovativ de care sunt foarte mândri. “Este un produs reformulat, un produs din care s-a scos cel mai contestat aditiv: nitritul”, a spus, luni, la Galaţi, Maricica Stoica.

Potrivit profesorilor, şrotul de cătină este foarte bogat în proteine şi fibre, iar cea mai importantă realizare a fost eliminarea azotitului în preparea parizerului.

“La Cluj Napoca am mers cu un produs cu un care am eliminat unul dimtre cei mai înjuraţi aditivi – azotitul de sodiu. Acel aditiv dovedit a fi cancerigen am reuşit să-l eliminăm. Evident că acest lucru a fost apreciat. Poate că va găsi o rezonanţă absolut satisfăcătoare în producţie. Despre acest azotat pot să vă spun că în această Facultate studiile au început acum 40 de ani. De 40 de ani încercăm să găsim o soluţie la reducerea sau la eliminarea acestui azotit de sodiu. Cele mai multe rezultate au fost cele în care s-a diminuat cantitatea de azotit rezidual în produsele de carne”, a afirmat profesorul Petru Alexe, decanul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.