Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume

PSD, campionul banilor cheltuiți

Faptul că a obținut cel mai mare număr de aleși locali, precum și rezultatele de la ultimele parlamentare reprezintă motivul pentru care PSD este partidul care primește cea mai mare subvenție. AEP a publicat datele privind virarea de bani și sumele cheltuite la nivelul lunii august, pentru că la nivel public sunt informații inclusiv despre bani alocați în septembrie.

51,44 de milioane a primit PSD (formațiunea condusă interimar de Sorin Grindeanu) în primele opt luni ale anului, din care a cheltuit 75,82 milioane de lei. Așadar a cheltuit mai mult decât a primit. Principalul capitol de cheltuieli este cel către presă și propagandă, unde au mers 61,46, milioane de lei, din care peste jumătate au fost plătiți în ianuarie – 34,69 milioane de lei.

În ultima lună pentru care sunt date referitoare la banii cheltuiți, PSD a folosit 2,76 milioane de lei. Cei mai mulți bani, adică 1,31 i-a dat pe contractele cu presa și propaganda, 507.250 au mers către cheltuielile cu personalul, iar 440.447 de lei pentru sondaje.

PNL, împărțit între banii pentru sediu și cei pentru presă

PNL, partid condus de Ilie Bolojan a primit 28 de milioane de lei în până în august, dar a cheltuit în total 28,14. Prin urmare, la fel ca PSD,  mai mult față de ce a primit.

Cei mai mulți bani cheltuiți de PNL în 2025 nu au fost pentru „presă și propagandă” – 9.19 milioane de lei, ci pentru „bunuri monile și imobile au” – 10,29 de lei. Liberalii încearcă să-și cumpere de la stat sediul de partid din Modrogan.

La nivelul lui august, doar pentru această lună, PNL a cheltuit 3,10 milioane de lei în total. Cei mai mulți bani au fost 1,26 milioane de lei, pentru „investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor”, adică pentru sediul partidului, iar 1,13 pentru presă și propagandă.

Resursa umană, ținută cu costuri mari de Uniunea Salvați România

În conturile USR au intrat în primele opt luni 19,87 de lei, însă cheltuielile au fost mult mai mari: 24,77 milioane de lei. Cei mai mulți bani plătiți de USR au fost pentru personalul de la partid – 7,54 milioane de lei, în timp ce pentru presă și propagandă au mers 4,97 milioane de lei. Pentru câteva săptămâni USR nu a vrut deloc să plătească promovarea candidatei oficiale a partidului la prezidențiale, Elena Lasconi.

În ultima lună pentru care sunt date, august, pentru USR a cheltuit 842.061 de lei pentru personal, 217.619 pentru avocați, iar 200.978 de lei pentru presă și propagandă.

AUR a investit în propagandă

Campionii cheltuielilor în cazul partidelor din Opoziție sunt cei de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune condusă de George Simion. Partidul condus de George Simion a primit în primele opt luni 30,41 milioane de lei, iar nivelul cheltuielilor a ajuns la 31,03 de lei. Peste jumătate din banii primiți – 16,50 milioane de lei – au fost dați pentru presă și propagandă.

În ceea ce privește banii pentru ultima lună cu date furnizate de AEP, la nivelul lui august a cheltuit 1,92 milioane de lei, din care cei mai mulți s-au dus pe investiții în bunuri mobile si imobile, necesare activității partidelor, adică 936.016 de lei, 327.022 de lei pentru presă și propagandă, iar 149.800 de lei pentru  organizarea de activități cu caracter politic

POT o ia la vale, dar cheltuie la greu pe consultanță

Partidul care s-a prezentat drept formațiunea susținută de Călin Georgescu, Partidul Oamenilor Tineri (condus de Anamaria Gavrilă), a primit în primele opt luni din 2025 suma de 10,65 milioane de lei, din care a cheltuit aproximativ o treime, 3,14 milioane de lei.

Capitolul unde au fost cele mai mari cheltuieli în cele opt luni este cel al consultanței politice, pentru care au dat 1,58 de lei. În schimb, pentru presă și propagandă au dat doar modica sumă de 46.561 de lei. Cele mai mari cheltuieli din luna august au fost 47.436 lei, „cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic”. Apoi au fost 21.204 de lei, bani pentru consultanță politică, iar 20.364 de lei cheltuieli de personal.

POT a pierdut numeroși parlamentari în prima sesiune, ceea ce a dus la desființarea grupului de la Senat, iar și la Camera Deputaților situația este complicată, în condițiile în care dacă mai pleacă cinci va rămâne și aici fără grup parlamentar. La Camera Deputaților, POT a pierdut până în prezent 10 aleși.

Activități politice de milioane la S.O.S.-ul Dianei Șoșoacă

S.O.S., formațiune condusă de Diana Iovanovici Șoșoacă a primit în primele opt luni din an 13,22 milioane de lei, dar a cheltuit doar 9,34 milioane de lei de lei. Cuantumul cel mai mare a fost pentru „organizarea de activități cu caracter politic”. Mai precis, 3,53 milioane de lei. De exemplu, pentru a se promova în presă a plătit în opt luni doar 12.500 de lei.

Datele privind luna august arată că S.O.S. a plătit 366.150 de lei, pe „activități cu caracter politic”, 240.664 de lei au fost cheltuieli de personal, iar 158.815 de lei chirii și utilități de sedii.

