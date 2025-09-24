Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

În coaliția de guvernare, Ilie Bolojan este luat la țintă doar de reprezentanții unui partid partener, adică de oameni din PSD. Și nu e vorba de politicieni mărunți, ci de voci puternice, cu influență. Ultimul intrat pe lista celor care vorbesc de demisia lui Bolojan este Mihai Tudose, președinte al Consiliului Național al PSD și voce importantă din partid.

„Dacă domnia-sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (…). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineață și-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie”, a explicat Tudose, potrivit Agerpres.

Săptămâna trecută, în contextul întâlnirii cu reprezentanții primarilor, Lia Olguța Vasilescu (primar al Craiovei și șefă a Asociației Municipilor din România) preciza că dacă Ilie Bolojan va decide să demisioneze, nu va fi nicio criză politică, partidele de la guvernare fiind capabile să pună în „3-5 zile un nou premier”. Potrivit informațiilor Libertatea, declarațiile nu au fost spuse doar la supărare, ci Lia Olguța Vasilescu este una din persoanele din PSD care-l antipatizează profund pe Bolojan pentru modul de gestionare a relației atât cu partidul său, cât și cu aleșii locali.

Unul dintre cei mai importanți PSD-iști care au subliniat în sânul partidului că zilele lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria sunt numărate este Paul Stănescu, secretar general al PSD. Stănescu a luat de nenumărate ori poziție față de demersurile lui Bolojan, mai ales în cazul concedierilor, prima dată la Senat, iar acum la nivel general, când aplicabilitatea e pe întreaga administrație locală. Veteran al politicii, Stănescu a insistat pe evitarea ostilizării de către PSD, prin susținerea necondiționată a lui Bolojan, a categoriilor tradiționale de votanți, mai ales bugetari.

Numărul celor care nu îl agreează e completat și de alți social-democrați cu funcții-cheie în instituții din stat sau la nivel de partid. Printre contestatarii care au precizat că nu e o problemă plecarea lui Ilie Bolojan este Daniel Zamfir, lider al senatorilor PSD, unul dintre politicienii care în ultima perioadă dau impresia că se află în opoziție, nu la guvernare.

O problemă cu Ilie Bolojan este că va trebui să colaboreze cu aceștia pentru că și după următorul congres PSD vor avea de jucat un rol important, fie prin alegerea lor directă, fie prin interpuși.

Ilie Bolojan, ajuns la vorba lui Napoleon Bonaparte

Nu în ultimul rând, în galeria persoanelor cu influență politică nemulțumite de Ilie Bolojan este Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului, vicepreședinte al AMR și al PSD. La începutul lunii, acesta îl cita pe Napoleon Bonaparte pe tema relevanței unui om politic. „Eu sunt de părere că, iertați-mi analogia pe care urmează să o fac, e plin cimitirul de oameni de neînlocuit. Și cred că am spus tot”, declara Pucheanu la Digi24, potrivit Mediafax.

Potrivit surselor Libertatea, la nivelul bazei PSD este o ostilitate în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, însă și mulți liberali au o părere proastă despre liderul de partid din două motive: 1) tendința radicală de a lua decizii cu impact (reduceri de personal, de cheltuieli etc.) fără consultări interne; 2) comunicarea deficitară în primul rând cu echipa centrală, apoi cu liderii de filiale și reprezentanții din teritoriu (prefecți, primari de orașe etc).

La nivel de conducere a PNL nu e exclus, susțin surse din partid, ca Bolojan să piardă majoritatea internă în detrimentul celor care nu sunt de acord cu stilul său de conducere.

