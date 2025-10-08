Pasajul, construit la sfârșitul secolului I d.Hr., lega loja imperială din interiorul Colosseumului de exteriorul monumentului, permițând împăratului să intre nevăzut, departe de mulțimea care umplea tribunele. Coridorul boltit, parțial luminat de nișe înguste, dezvăluie detalii arhitecturale impresionante – pereți care odinioară erau placați cu marmură, tencuieli pictate, precum și stucaturi ce înfățișează scene mitologice inspirate de povestea lui Dionysos și Ariadna.

Pasajul poartă numele după împăratul Commodus, faimos pentru pasiunea sa pentru luptele de gladiatori. Potrivit cronicarului Cassius Dio, acesta ar fi fost atacat chiar într-o zonă ascunsă a Colosseumului, posibil în apropierea acestui coridor.

Proiectul de restaurare, desfășurat timp de un an, a fost coordonat de arheologul Federica Rinaldi și arhitectul Barbara Nazzaro, sub supravegherea Parcului Arheologic Colosseum. Noul sistem de iluminat, proiectat de Francesca Storaro, redă efectul natural al luminii care pătrundea cândva prin deschiderile bolții.

Directoarea parcului arheologic, Alfonsina Russo, a declarat că deschiderea acestui spațiu „reprezintă o reconectare unică cu istoria imperială a Romei și o nouă etapă în conservarea monumentului”.

Traseul restaurat are în prezent aproximativ 40 de metri, urmând ca, după finalizarea lucrărilor suplimentare, să ajungă la 55 de metri. Vizitele vor fi organizate în grupuri restrânse, de cel mult opt persoane, pentru a proteja structura antică.

Colosseumul din Roma este numit și Amfiteatrul Flavian, pentru că a fost construit sub împărații Flavian. Colosseumul din Roma este un simbol și unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Europa.

