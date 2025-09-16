În 2019, în cadrul unei expediții desfășurate în largul Californiei, cercetătorii au observat un pește roz misterios, aflat la doar câțiva centimetri de fundul mării.

Peștele-melc cu noduli

După ani de analize, specialiștii au confirmat că este o specie nouă: „peștele-melc cu noduli” (Careproctus colliculi), recunoscut prin corpul său asemănător unui mormoloc, ochii mari și pielea presărată cu noduli.

Rezultatele, publicate în revista Ichthyology and Herpetology de o echipă internațională, reprezintă rodul colaborării dintre MBARI, SUNY Geneseo, Universitatea din Montana și Universitatea din Hawaii.

În același timp, au fost descrise și alte două specii necunoscute anterior: peștele-melc negru intens și peștele-melc elegant, acesta din urmă având un corp subțire și lipsa discului ventral.

Toate aparțin familiei Liparidae, un grup de pești renumiți pentru capacitatea lor de a supraviețui în medii extreme: întuneric permanent, temperaturi apropiate de îngheț și presiuni uriașe. Unele specii dispun chiar de un disc adeziv pe abdomen, cu ajutorul căruia se fixează pe substrat sau pe cochilii de crustacee.

Are doar 9 centimetri lungime

Cercetătorii au confirmat statutul de specii noi prin analize morfologice, scanări micro-CT și teste ADN. Profesorul Mackenzie Gerringer a subliniat că aceste descoperiri arată cât de puțin cunoscută rămâne biodiversitatea adâncurilor marine.

Peștele-melc cu noduli, care atinge doar 9 centimetri lungime, a fost observat o singură dată, însă o înregistrare din 2009 sugerează că specia ar fi putut fi detectată și atunci. Distribuția sa exactă rămâne astfel necunoscută.

Aceste rezultate evidențiază importanța urgentă a catalogării vieții marine din adâncuri, amenințată tot mai mult de schimbările climatice și de activitățile umane, precum mineritul submarin.

