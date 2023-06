UPDATE ora 15:40: „Am spus Înaltei Curţi înaintea acestei decizii că mai sus de această treaptă a justiţiei există Dumnezeu, unde m-am rugat să deschidă ochii judecătorilor. (…) Fiecare cu păcatele lui. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele. Din păcate am răspuns pentru altcineva.”, a spus Piedone, imediat după ce a ieșit din Penitenciar.

„Nu voi cere despăgubiri. Şi aşa statul e aşa cum e. A mă bate cu trecutul înseamnă să ard prezentul. Voi fi repus în functie“, a mai declarat Piedone. Cu puțin timp înainte de eliberarea sa, Prefectura Capitalei anunțase că acesta urmează să fie repus în funcție.

***

La ieșirea din penitenciar, Piedone a fost întâmpinat de mai mulți susținători. Și în urmă cu un an, când acesta a fost încarcerat, mai mulți se aflau în fața penitenciarului.

Printre cei prezenți acum se numără și fiul său, Vlad Piedone, precum și mai mulți oficiali din Primăria Sectorului 5 – viceprimarul Sectorului 5 Mircea Horațiu Nicolaidis, adjunctul Poliției Locale Sector 5 Florin Chioran, fostul șef de cabinet al lui Piedone Claudiu Ceti.

Pe 15 iunie, în cel mai recent mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, Piedone își susținea din nou nevinovăția. „Am obosit, dar încă am speranța in Dreptate! (…) Și după un an și mai mult de închisoare degeaba… trebuie să fiu trimis acasă la familia mea”, a transmis atunci Piedone.

Piedone, achitat și eliberat după un an de închisoare

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat în mai 2022 la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu.

În primă instanță, el primise o pedeapsă de 8 ani și 6 luni de închisoare de executare, însă magistrații Curții de Apel au decis scăderea acesteia după ce, în timpul procesului, au eliminat forma agravantă a infracțiunii de abuz în serviciu.

Judecătorii de la Curtea Supremă l-au achitat astăzi definitiv pentru acuzația de abuz în serviciu și au decis, în același timp, că Piedone nu va mai plăti cheltuielile judiciare către stat.

Practic, fostul primar al sectorului 4 și al sectorului 5 a executat un an și o lună din condamnare.

65 de tineri au murit în urma incendiului izbucnit pe 30 octombrie 2015 în clubul bucureștean Colectiv în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, după ce buretele de pe un stâlp a luat foc din cauza atificiilor.

Instanța a stabilit că localul funcţiona în condiţii improprii, având ferestrele zidite şi o singură cale de evacuare, în caz de urgenţă. În calitatea sa de primar, Cristian Popescu Piedone a fost cel care a autorizat funcţionarea clubului.

