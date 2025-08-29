Accidentul a avut loc în timp ce aeronava, aparținând Bazei Aeriene Tactice 31 din orașul Poznań, vestul Poloniei, se pregătea pentru evenimentul internațional de aviație programat să aibă loc la Radom, în centrul țării.

🔴 Z OSTATNIEJ CHWILI: W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się samolot F-16 uczestniczący w przygotowaniach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Pilot maszyny nie zdążył się katapultować. pic.twitter.com/ABqupV6ExX — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) August 28, 2025

Avionul F-16, cumpărat din SUA acum 20 de ani

Nicio persoană aflată în apropierea de acest avion prăbușit nu a fost rănită, a precizat Comandamentul General al Forțelor Armate poloneze într-un comunicat de presă.

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył #PAPinformacje https://t.co/ogrrrKi73P — PAP (@PAPinformacje) August 28, 2025

„Pilotul nu a supraviețuit. Nimeni altcineva nu a fost rănit”, a transmis Comandamentul General, după ce avionul a picat.

KOMUNIKAT PRASOWY

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby… pic.twitter.com/n6kxeHR8XN — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 28, 2025

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze l-a identificat pe pilot drept maiorul Maciej „Slab” Krakowian, un aviator de elită și membru de frunte al echipei „Demo Tiger” din cadrul Forțelor Aeriene.

Mjr Maciej „Slab” Krakowian – jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team #PAPinformacje https://t.co/oSfMEVuOD0 — PAP (@PAPinformacje) August 28, 2025

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął pilot Wojska Polskiego. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki. Historia polskich skrzydeł… pic.twitter.com/rH1DlMaPtA — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 28, 2025

Incidentul de joi marchează primul accident al unui F-16 polonez de la achiziționarea acestor avioane din Statele Unite, acum aproape două decenii, potrivit oficialilor.

Podczas prób do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16. Pilot nie zdążył się katapultować. Więcej informacji ➡️ https://t.co/WSxwNiEaWq pic.twitter.com/3hDyjJj4x1 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) August 28, 2025

Procurorii fac anchetă pentru a afla cauza prăbușirii avionului

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza prăbușirii. Poliția militară a fost, de asemenea, trimisă la fața locului, a relatat agenția IAR a radiodifuzorului public de radio polonez.

[AKTUALIZACJA] Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że „podjęła już wstępne czynności procesowe”.https://t.co/6cGO9YQIBi — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

Vicepremierul și ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, au mers la locul accidentului.

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu jest pierwszą katastrofą tego myśliwca w historii Polski.https://t.co/juhfPweh4k — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

„Un pilot militar polonez a murit – un ofițer care și-a servit întotdeauna țara cu devotament și mult curaj. Îi aduc un omagiu și transmit cele mai profunde condoleanțe familiei sale”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma X.

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu jest pierwszą katastrofą tego myśliwca w historii Polski.https://t.co/juhfPweh4k — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

Președintele Karol Nawrocki și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele, numind prăbușirea „o tragedie foarte tristă” și transmițând rugăciuni pentru pilotul căzut.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot.

Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 28, 2025

Ministru polonez: Ester primul accident mortal al unui F-16 la noi în țară

Prim-ministrul Donald Tusk a scris pe X că moartea pilotului reprezintă „o mare pierdere pentru Forțele Aeriene ale Poloniei” și a transmis „sincere condoleanțe” familiei mortului.

W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 28, 2025

Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil de serviciile de securitate, a descris accidentul drept „o seară tragică pentru Forțele Aeriene ale Poloniei”, adăugând că acesta a fost primul accident mortal al unui F-16 aflat în serviciul polonez.

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych powiedział w @KropkaNadI, że katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu, w której zginął pilot, to „tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych”.https://t.co/GJGXXDVbTG — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

El a precizat că motivele vor fi investigate de comisiile militare.

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu w czasie ćwiczeń do AirShow. Ostatnie sekundy lotu myśliwca i samo zdarzenie zostały uchwycone na nagraniu, które otrzymaliśmy na @Kontakt__24.

🔗 https://t.co/nAoQzXhwJG Na antenie @tvn24 i w @tvn24plus trwa #WydanieSpecjalne 📱💻

🔗… pic.twitter.com/EjKlbN7uGB — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

Spectacolul aviatic de la Radom, unul dintre cele mai mari evenimente de aviație din Europa Centrală, urma să înceapă în acest weekend, cu participarea mai multor țări.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk złożyli wyrazy współczucia najbliższym pilota, który zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu w czasie ćwiczeń przed Air Show.https://t.co/LqoGDf1MDA — tvn24 (@tvn24) August 28, 2025

În urma prăbușirii avionului, organizatorii au anulat evenimentul, a relatat postul public TVP Info.

Katastrofa lotnicza przed pokazami Air Show w Radomiu w województwie mazowieckim. Przed weekendowymi pokazami w pobliżu Radomia rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył katastrofy, co potwierdził rzecznik rządu @adamSzlapka. @MON_GOV_PL https://t.co/tFLMlqEFAq — Redakcja Polska Polskiego Radia dla Zagranicy (@RadioZagranica) August 28, 2025

