Situația este deosebit de gravă în municipiul Arouca, unde aproximativ 750 de pompieri încearcă să controleze un incendiu într-o pădure de eucalipți.

„În prezent, acesta este incendiul asupra căruia ne concentrăm toate eforturile și întăririle”, a precizat Mario Silvestre, șeful Autorității Naționale pentru Protecție Civilă, într-o conferință de presă.

În alte zone ale țării, sute de pompieri luptă împotriva incendiilor din apropierea orașului Penamacor și pe un munte din Ponte da Barca, lângă granița nordică cu Spania.

Patru avioane spaniole de transport al apei s-au alăturat eforturilor luni.

Prim-ministrul Luis Montenegro a vizitat sediul serviciului național de urgență și a recunoscut gravitatea situației: „Trecem printr-un moment dificil”.

În total, 26 de avioane de stingere a incendiilor sunt implicate în operațiuni.

Aproximativ 20 de persoane, dintre care 14 pompieri, au fost tratate pentru răni ușoare.

Incendiul de la Ponte da Barca a forțat evacuarea unor persoane într-o biserică locală și a ars aproape 2.000 de hectare de teren, conform estimărilor preliminare.

Autoritățile avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare din cauza căldurii.

Experții subliniază că schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea secetelor și incendiilor în întreaga lume. Portugalia se confruntă cu acest fenomen în fiecare vară.

