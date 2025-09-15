Orașul Poznań încântă în fiecare zi, chiar și toamna. Atmosfera unică este asigurată de manifestările

ciclice datorită cărora capitala regiunii Wielkopolska este renumită. În plus,o adevărată încântare

adresată iubitorilor de artă – va fi expoziția „Andy Warhol. A Kind of Retrospective”, care se va deschide pe 11 septembrie la Galeria Pop Culture din Stary Browar. Este o ocazie rară de a admira lucrările artistului din colecția Muzeului Andy Warhol din Pittsburgh. Expoziția va prezenta modul în care artistul și-a construit în mod conștient propria sa imagine și și-a transformat prezența în lumea artei și a culturii pop într-un proiect coerent. Tapetul „The Cow” și lucrările care îl înfățișează pe Mao, „The Souper Dress” – o rochie cu imprimeul unei conserve de supă Campbell ori imaginea lui Marilyn Monroe, sunt doar câteva dintre lucrările care vor fi expuse la Poznań.

Pe lângă experiențele artistice de neuitat, orașul Poznań oferă și o bogată varietate culinară. Oferta

sa gastronomică include nu mai puțin de 15 restaurante menționate în ghidul Michelin. Cea mai

înaltă distincție rămâne steaua Michelin, pe care restaurantul Muga din Poznań a primit-o al treilea

an consecutiv, ceea ce confirmă standardele culinare ridicate și reputația pe scena gastronomică

poloneză.

La 11 noiembrie, cea mai importantă stradă a orașului, Święty Marcin, se va transforma într-un spațiu unic, unde legendele de odinioară se vor întâlni cu prezentul. Orașul îl va reaminti pe Sfântul Martin, legendarul membru ale legiunii romane care și-a împărtășit mantaua cu un om sărac întâlnit. Acest gest a devenit un simbol, iar orașul Poznań continuă să-și împărtășească bunătatea sa până în zilele noastre. Ziua de 11 noiembrie este o ocazie excelentă pentru a descoperi delicatesele regionale gustând cea mai faimoasă dintre ele – cornurile Sfântului Martin umplute cu semințe de mac alb, fructe uscate și nuci. Produsele locale și artizanatul domină tarabele amenajate în centrul orașului, iar strada răsună de concerte și spectacole ale artiștilor stradali.

„Sfântul Martin este simbolul orașului nostru, împărțirea bunătății, respectarea tradiției și

deschiderea către modernitate. Un oraș prietenos, în care toată lumea se poate simți ca acasă”,

subliniază Jacek Jaśkowiak, primarul orașului Poznań. „Ne amintim acest lucru în special în luna

noiembrie. Mii de vizitatori sărbătoresc alături de noi, vin să se bucure de atmosfera de sărbătoare și

să guste din cele mai bune cornuri din lume. La 11 noiembrie merită să fii în Poznań, sunteți invitatul nostru!”

La câteva zile după acest eveniment, orașul Poznań va fi cuprins de magia Crăciunului. În centrul

orașului și la Târgurile Internaționale din Poznań vor fi amenajate târguri de Crăciun. Vizitatorii se vor putea bucura de numeroase atracții: un patinoar care va oferi distracție pentru întreaga familie,

concerte și carusele care vor amplifica atmosfera de sărbătoare. Zeci de expozanți din multe colțuri

ale Europei și din diferite zone ale Poloniei vor fi prezenți în inima orașului Poznań, o ocazie

excelentă de a gusta delicatese locale, preparate din întreaga lume și de a cumpăra cadouri originale

de Crăciun.

Tot în decembrie, oaspeții se pot bucura de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din oraș:

Poznań Ice Festival, un concurs internațional de sculptură în gheață. Artiști din întreaga lume

creează figuri monumentale în doar câteva ore, transformând spațiul urban într-o galerie de artă în

aer liber. Sculpturile din gheață, admirate de mii de spectatori, au devenit unul dintre simbolurile

iernii de la Poznań.

