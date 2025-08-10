Noile tarife pentru parcări de reședință

Locuitorii din Târgu Jiu vor plăti mai mult pentru parcările de reședință începând cu anul 2026. Potrivit Radio Târgu Jiu, Consiliul Local a decis majorarea tarifelor în ședința din 29 iulie 2025. Începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele vor fi următoarele:

  • 360 lei/an pentru locuri rezervate între orele 16.00-8.00 (30 lei/lună)
  • 720 lei/an pentru locuri rezervate non-stop (60 lei/lună)

Aceste sume reprezintă o creștere semnificativă față de tarifele actuale de 120 lei/an, respectiv 360 lei/an.

Ce spune primarul

Primarul Marcel Romanescu a explicat, la rândul său, motivele care au dus la această decizie. Edilul a precizat că proiectele promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare și autoritățile locale sunt nevoie să găsească singure soluții prin care să crească bugetele și să își finalizeze proiectele propuse.

„360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea.

Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”, a explicat edilul, la Digi 24.

Justificarea majorării

Conform referatului de aprobare publicat pe site-ul Primăriei, majorarea este necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea parcărilor. Acestea includ dotări, semnalizare, refacerea marcajelor și intervenții ale Poliției Locale.

Decizia vine la scurt timp după ce primarul Marcel Romanescu a declarat că Târgu Jiu este singurul municipiu fără datorii. Totuși, majorarea tarifelor ridică întrebări privind prioritățile administrației locale.

Prețul locurilor de parcare au crescut și în Sectorul 4, în primăvara acestui an. Bucureștii plătesc mai mult începând cu data de 23 aprilie, în funcție de zonă.

Ce este un loc de parcare de reședință

Un loc de parcare de reședință este un spațiu de parcare rezervat pentru locatarii unei anumite zone rezidențiale, de obicei în apropierea locuinței lor.

Acest tip de parcare este destinat să asigure un loc sigur și accesibil pentru mașinile persoanelor care locuiesc în zonă, evitând astfel problemele legate de găsirea unui loc de parcare pe stradă, în special în zonele urbane aglomerate.

De regulă, pentru a beneficia de un loc de parcare de reședință, locatarul trebuie să se înregistreze sau să obțină un permis special de la autoritățile locale sau primărie, care îl autorizează să folosească respectivul loc de parcare. Aceste locuri pot fi în zone amenajate special, în parcări private sau delimitate pe domeniul public, în funcție de reglementările locale.

Cine poate beneficia de un loc de parcare de reședință în Târgu Jiu

Pot beneficia de un loc de parcare de reședință în Târgu Jiu următoarele categorii de persoane, potrivit regulamentului postat de Primărie:

  • Persoanele fizice care au domiciliul în zona sistematizată care doresc un loc de parcare în apropierea locuinței lor.
  • Persoanele care sunt proprietari sau dețin spații/locuințe în zona respectivă, chiar dacă nu au domiciliul acolo.
  • Persoanele juridice care dețin în proprietate sau folosință apartamente sau spații comerciale în imobilul arondat parcării, în limita locurilor disponibile.
  • Persoanele fără domiciliu/reședință în zonă, dar care au în proprietate un imobil în zona respectivă, dacă mai sunt locuri disponibile.
  • Persoanele fără datorii la bugetul local al Municipiului Târgu Jiu vor avea prioritate. Cei care au datorii dar au făcut eșalonare pot primi loc în măsura locurilor disponibile.
  • Sunt scutite de plata taxei pentru un singur loc persoanele cu grad I de invaliditate, persoane cu handicap grav sau accentuat care au domiciliul în imobilul arondat parcării.

Cum sunt atribuite aceste locuri

Locurile de parcare de reședință sunt situate pe domeniul public lângă imobilele utilizate de proprietari/locatari, având aproximativ 15 mp fiecare. Contractele pot fi pentru utilizare între orele 16:00 – 08:00 cu o taxă mai mică sau pentru 24 de ore cu o taxă mai mare.

Atribuirea locurilor se face pe bază de cerere și criterii legale, prin Direcția Publică de Venituri din Primăria Municipiului Târgu Jiu, iar beneficiarii trebuie să nu aibă datorii la buget.

