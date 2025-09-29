Assata Shakur a murit pe 25 septembrie, din cauza unor probleme de sănătate și a vârstei înaintate, a anunțat, pe 26 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe din Cuba, într-un comunicat.

Născută în New York în 1947, Shakur a fost condamnată în 1973 pentru uciderea unui polițist din New Jersey, într-un schimb de focuri în care au fost uciși un agent de stat din New Jersey, Werner Foerster, și un alt activist. Assata Shakur a fost, de asemenea, rănită.

Ea a evadat din închisoare în 1979 și a fugit în Cuba, unde a primit azil politic din partea regimului lui Fidel Castro (1984).

Shakur, născută JoAnne Deborah Byron, era mătușa vitregă și nașa regretatului rapper Tupac Shakur.

În timpul studenției, Shakur s-a implicat activ în mișcarea pentru drepturile civile și împotriva războiului. Ulterior, a făcut parte din Partidul Panterelor Negre, o formațiune care a favorizat rezistența radicală la rasism în Statele Unite, și din Armata de Eliberare Neagră, o mișcare a fost intens monitorizată de FBI, care a considerat-o o amenințare la adresa SUA.

Shakur și-a susținut mereu nevinovăția. Ea a fost arestată și judecată pentru moartea lui Foerster, dar a negat că l-ar fi împușcat și a spus că procesul ei în fața unui juriu format exclusiv din albi a fost nedrept.

Recomandări Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului

Într-o scrisoare adresată Papei Ioan Paul al II-lea în 1998, ea a declarat că „am susținut și încă susțin schimbări revoluționare în structura și principiile care guvernează Statele Unite. Susțin autodeterminarea pentru poporul meu și pentru toți cei oprimați din interiorul Statelor Unite”.

În 2013, FBI a oferit o recompensă de până la un milion de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea lui Shakur.

Recompensa pentru capturarea Joannei Chesimard, aka Assata Shakur. Foto: Profimedia

Statul New Jersey a adăugat încă un milion de dolari, ajungând la o recompensă totală de 2 milioane.

Agentul special FBI Aaron Ford a declarat atunci că Joanne Chesimard este o teroristă internă care a ucis un ofițer de poliție în stil execuție. Nu ne vom odihni până când acest fugar nu va fi adus în fața justiției”.

Decesul lui Shakur a fost menționat de fiica sa, Kakuya, într-o postare pe Facebook: „La aproximativ 1.15 pm, pe 25 septembrie, mama mea, Assata Shakur, și-a dat ultima suflare pământească. Cuvintele nu pot descrie profunzimea pierderii pe care o simt în acest moment”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE