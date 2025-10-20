Primăria Năvodari continuă tradiția tichetelor sociale de sărbători

Primăria orașului Năvodari, din județul Constanța, oferă și în acest an tichete sociale de Crăciun persoanelor cu venituri reduse, pensionarilor și celor cu dizabilități. Valoarea ajutorului este de 125 de lei, iar cererile pot fi depuse începând de luni, 20 octombrie, până pe 28 noiembrie 2025.

Distribuirea tichetelor se va face, potrivit autorităților locale, în perioada 15 – 19 decembrie 2025, prin intermediul serviciilor poștale.

Nimeni nu trebuie să rămână singur de sărbători

Reprezentanții Primăriei Năvodari spun că acest sprijin are rolul de a ajuta persoanele vulnerabile să se bucure de sărbători fără grija banilor.

„În perioada 20 octombrie – 28 noiembrie 2025, Direcția Asistență Socială primește cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Crăciunului 2025, oferite de Primăria Năvodari persoanelor defavorizate din oraș”, se arată în comunicatul instituției.

Cererile se depun la Cantina de Ajutor Social, de pe strada Sănătății nr. 2, intrarea dinspre Serviciul de Taxe și Impozite. Programul de lucru este următorul:

Luni, marți, miercuri și vineri: 8:30 – 12:00

Joi: 13:00 – 17:00

Formularul de cerere poate fi ridicat de la sediul Direcției de Asistență Socială sau descărcat online, de pe pagina oficială a primăriei.

Ce documente trebuie aduse

Persoanele care depun cererea trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie. În plus:

Pensionarii trebuie să aducă cuponul de pensie (copie);

Persoanele cu handicap trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap (copie).

Sprijinul financiar de 125 de lei se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/21.02.2024, pentru următoarele categorii de beneficiari:

beneficiarii de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 – 125 de lei/persoană

persoanele cu handicap accentuat sau grav – 125 de lei/persoană

pensionarii cu venituri nete mai mici sau egale cu 1.450 de lei/lună, unde pentru cei cu venituri până la 1.281 de lei, ajutorul este de 125 de lei/persoană, iar pentru cei cu venituri între 1.282 și 1.450 de lei, ajutorul este de 75 de lei/persoană

persoanele peste 60 de ani, fără venituri – 125 de lei/persoană

După finalizarea perioadei de înscriere, între 15 și 19 decembrie 2025, poștașii vor livra tichetele sociale direct la domiciliul beneficiarilor.



