Cum i-a inspirat astronautul Shukla pe elevii din Bengal

Copiii din India îl urmăresc cu emoție pe cer pe Shubhanshu Shukla, pilotul care a ajuns pe Stația Spațială Internațională, scrie The Guardian. Pentru mulți, e o sursă de speranță, într-o țară în care una din două școli nu are laborator de științe.

„Ce-ar fi dacă astronauții găsesc forme de viață inteligentă în spațiu? Sau, mai bine, dacă experimentele lui Shukla ne vor ajuta să trăim pe alte planete?”, întreabă Deborshi Halder, un elev de 15 ani. Colega lui, Sabnam Sireen, este însă mai precaută: „Dacă devin locuibile și alte locuri în afară de Pământ, nu cumva le vom distruge și pe acelea, cum am făcut cu planeta noastră?”

.@NASA will provide live coverage of the undocking and departure of the @Axiom_Space Mission 4 private astronaut mission from the @Space_Station.



The four-member astronaut crew is scheduled to undock from the space-facing port of the stations Harmony module aboard the @SpaceX… pic.twitter.com/KMRB9CWxcU — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) July 11, 2025

Această discuție între adolescenți arată cât de adânc a pătruns misiunea lui Shukla în conștiința noii generații. Iar întrebările lor vin nu doar din curiozitate, ci și dintr-un context educațional recent: un atelier de astronomie susținut chiar în școala lor de către o organizație nonprofit numită Life-To and Beyond Foundation.

Astronautul care vine după patru decenii

Shubhanshu Shukla, pilot de încercare în aviația militară indiană, este doar al doilea indian care ajunge în spațiu, după ce Rakesh Sharma a făcut istorie în 1984. Acum, Shukla face parte din misiunea Axiom 4 și este pilot pe Stația Spațială Internațională. Colegii lui îl strigă „Shux”.

ISS a putut fi văzută din mai multe zone din India. Pentru fetele de 15 ani Imrana Rahaman și Labiba Naaz, care nu au telefoane personale, dar folosesc aplicații de urmărire astronomică pe telefoanele părinților, e un moment magic.

India joins @ndtv for the

Watch Party wave to astronaut Shubhanshu Shukla as he passes over India. This dramatic video is by @ajaytalwar

& @TalwarNeelam

Join in @Axiom_Space @isro



Ciao Shux! Astrophotographers Amateurs Capture ISS's Flight Over Indiahttps://t.co/BrLfCeOCx2 pic.twitter.com/k28fuUbPHu — Pallava Bagla (@pallavabagla) July 8, 2025

„Poate reușim să o vedem și să-i facem cu mâna lui Shukla”, spun ele.

Știința explicată pe podea, cu hârtii, în loc de laboratoare

Elevii din Kalash High School sunt obișnuiți să învețe în condiții modeste. Mulți provin din familii cu venituri mici, din sate sau orașe mici. În 2021-2022, doar 53,6% dintre cele peste 276.000 de școli secundare din India aveau laboratoare științifice funcționale.

„Nu putem miza doar pe manuale. Copiii au nevoie de ceva interactiv ca să le aprindem curiozitatea”, spune Sibsankar Palit, fondatorul Life-To and Beyond Foundation, un ONG care, din 2022, a organizat peste 30 de ateliere de astronomie în toată India, inclusiv în zone tribale sau afectate de violență, cum e regiunea Sukma din Chhattisgarh.

Într-un astfel de atelier, elevii stau pe jos și construiesc cu mâinile lor machete de nave spațiale sau modele din hârtie ale sistemului solar. Așa a învățat și Fardin Ahmed, un băiat de 14 ani din Kalash: „Știam despre sistemul solar din cărți. Dar nu m-am gândit niciodată cât de mare e universul. Acum realizez că noi, în acest mic district din India, suntem parte dintr-o galaxie infinită.”

Astronomia, dincolo de granițele orașelor mari

Mulți copii din mediul rural nici nu-și pot imagina că ar putea avea o carieră în știință. Dar Palit le reamintește de unde a pornit totul: „Programul spațial al Indiei s-a născut într-un sat. Prima rachetă a fost lansată dintr-un sat pescăresc din Kerala, în 1963.”

#ShubhanshuShukla and the other crew members of the #Axiom4 mission enjoy a meal ahead of their return to Earth.



Source: @JonnyKimUSA pic.twitter.com/pDBumkSq87 — WION (@WIONews) July 11, 2025

Profesorul Saikat Ganguly, care predă științe la Kalash, spune că atelierele i-au schimbat complet elevii.

„Fetele urmăresc mișcarea Stației Spațiale în timp real, băieții vorbesc despre colonizarea altor planete. Cine ar fi crezut?”, povestește profesorul.

Dintr-un vis izolat, în imaginația unui continent

India a mai trimis un singur astronaut în spațiu, Rakesh Sharma, în 1984. De atunci, ISRO (Indian Space Research Organisation) a dezvoltat multiple programe spațiale și și-a propus să trimită o misiune umană proprie, Gaganyaan, până în 2026.

Misiunea lui Shubhanshu Shukla nu este doar una științifică, ci una simbolică. India, o țară cu peste 1,4 miliarde de locuitori și cu provocări uriașe în educație, își vede din nou steagul pe orbită. Pentru copiii care nu au laboratoare, dar au visuri mari, Shukla e dovada că și stelele pot fi atinse.