Primul român infectat cu Covid-19 s-a reinfectat după 10 luni. Cum se simte tânărul

Potrivit sursei citate, în urmă cu 10 luni, la prima infectare, Sergiu Sgurescu a fost contact cu un cetățean italian venit în România.

Tânărul este asimptomatic, ca și prima dată, fiind în carantină, în Germania.

„Carantină, partea 2! Am reușit performanța să fiu infectat și a doua oară cu Covid-19. Și acum e la fel ca prima dată. Eu și virusul începem să ne împrietenim”, a scris Sergiu Sgurescu pe pagina de Facebook.

În februarie, Sergiu a fost confirmat cu coronavirus și a fost băgat în carantină la Institutul Matei Balș din București.

El a declarat atunci: ”Nu mi-a fost rău nicio secundă, nu am avut febră, nu am tușit, chiar și acum mă simt foate bine”.

În plus, acesta a spus că a stat doar o zi în casă, după ce i s-au luat probe, nu două zile așa cum au spus inițial autoritățile. ”Am fost în Germania, pe 18 am plecat, pe 19 cred că am venit, am plecat cu mașina și m-am întors cu avionul”, a mai declarat el.

”Am fost speriat”

”Stau singur aici, medicii intră într-un costum așa și momentan au intrat și mi-au luat sângele azi dimineață, mi-au dat de mâncare și o pastilă. Am fost speriat ieri, dar nu am nimic, nu mă doare nimic”, a mai spus bărbatul.

”Nu știu de unde au aflat că am fost la vânătoare, chiar sunt curios și eu, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii”, a precizat în urmă cu 10 luni primul pacient din România infectat cu coronavirus.



Sondaj Europa FM: Peste 45% dintre români spun că nu s-ar vaccina anti-COVID

”Ianuarie pe uscat”. O campanie inedită din Marea Britanie arată efectele spectaculoase ale lipsei de alcool asupra organismului

VIDEO | Cutremurul din Croația „a trezit” un seismograf vechi de 80 de ani din Timișoara. „Deodată am auzit un ticăit mecanic”

