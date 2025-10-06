Aparat pentru măsurarea tensiunii pentru 2 persoane

Un tensiometru conceput pentru 2 persoane și cu 120 de valori măsurat, dar și cu conexiune pe bluetooth la ambele dispozitive spre a înregistra datele într-o aplicație dedicată, este vândut de Lidl cu doar 99,99 de lei, în săptămâna 6-12 octombrie 2025.

Tensiometru la doar 99,99 de lei.

Tot la ofertă se află și un termometru fără contact, ce poate fi achiziționat cu 39,99 de lei. Acesta are un indicator de 3 culori cu LED, cu 30 de spații de memorie, dar și cu afișaj pentru dată și oră.

Răsfăț în propria locuință

Pentru un adevărat răsfăț în confortul propriei locuințe, doamnele pot cumpăra un aparat de hidromasaj pentru picioare, cu funcție cu vibrații și masaj cu bule, la prețul de 119 lei. Aparatul dispune de 4 role pentru masaj și 3 role interschimbabile.

Pentru zilele cu vreme rece, o pătură electrică ar putea fi o alegere excelentă. Are opțiune de oprire automată după 1, 3, 6 sau 12 ore. Consumul de energie este de 65W, iar cablul are lungimea de 2.8 metri.

De asemenea, o pernă de masaj Shiatsu poate fi achiziționată cu 99,99 de lei. Are funcție de încălzire, 4 capete de masaj și oprire automată după 15 minute.

Pătură electrică și pernă de masaj, la prețuri atractive, la Lidl.

Ce ascunde logo-ul Lidl

Logoul Lidl ascunde un detaliu neobservat până acum: un câine care cântă la pian! Descoperirea a devenit virală pe TikTok, strângând milioane de vizualizări. Reprezentanții lanțului au confirmat, în glumă, existența „câinelui muzician” în logo și un video animat pe Instagram, relatează Blesk. Iluzia optică a stârnit entuziasm în rândul internauților.

TVA-ul a crescut în luna august, de la 19% la 21%, spre nemulțumirea multor români. În ciuda scumpirilor, Lidl a păstrat prețurile blocate pentru o serie de produse de bază, dar și pentru alte alimente.





