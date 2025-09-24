Peninsula Balcanică, zona în care va ninge cel mai mult

Toamna se anunță blândă și plăcută în regiune. Experții au identificat deja zonele din Europa unde va ninge cel mai mult, printre care se numără și Serbia, dar și alte țări din Peninsula Balcanică, astfel încât și zone din sudul României vor fi afectate de ninsorile puternice. Deși vara din 2025 nu a fost excepțional de caldă, s-au înregistrat câteva valuri de căldură. Acum, atenția se îndreaptă spre sezonul rece.

Potrivit meteorologului Bakir Krajinović de la Serviciul Hidrometeorologic Federal din Bosnia și Herțegovina, citat de jurnaliștii Blic, temperaturile vor fi peste medie în toate cele trei luni de toamnă: „Temperatura va fi peste medie pe parcursul celor trei luni de toamnă, în special în noiembrie”.

El a adăugat că se așteaptă mai puține precipitații decât de obicei, dar avertizează că toamna poate aduce cantități mari de ploaie în perioade scurte.

Prognoza pentru iarna 2025/2026

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) a emis previziuni pentru iarna 2025/2026. Pentru noiembrie, se anticipează ninsori sub medie în cea mai mare parte a Europei, cu excepția unor zone din Scandinavia.

În decembrie, lipsa zăpezii va persista pe continent, cu excepția Balcanilor Centrali, sudul Marii Britanii și unele zone din Scandinavia. Ianuarie ar putea aduce o îmbunătățire, cu potențial crescut de ninsori în Marea Britanie și Europa Centrală.

Precipitații prognozate sub media generală

Site-ul Severe Weather Europe utilizează și sistemul de prognoză pe termen lung UKMO împreună cu ECMWF. Acesta indică, de asemenea, precipitații sub medie pentru Europa.

Pentru noiembrie, se preconizează un potențial de ninsoare sub medie în majoritatea Europei, cu excepția zonelor nordice la altitudini mai mari. Decembrie nu arată îmbunătățiri semnificative, cu excepția zonelor montane obișnuite din nord.

Ianuarie nu aduce schimbări majore, potențialul de ninsoare rămânând limitat la regiunile nordice.

„Acest model arată o iarnă relativ blândă în Europa”, notează Severe Weather Europe, conform Blic.

Când ar putea ninge în iarna 2025/2026

Meteorologul sârb Ivan Ristić anticipează o toamnă și o iarnă mai reci decât în anii precedenți. El estimează că prima zăpada ar putea cădea în noiembrie: „De aceea, în noiembrie putem aștepta prima ninsoare, cu temperaturi în limite normale”.

Ristić adaugă că decembrie ar putea fi similar cu anii trecuți, alternând perioade de răcire ușoară cu precipitații și încălziri moderate.

Deși prognozele pe termen lung pot fi incerte, tendința generală pentru iarna 2025/2026 în Europa pare să fie una cu precipitații sub medie și temperaturi ușor peste normal.

Balcanii Centrali ar putea face excepție, cu potențial mai mare de ninsori.

