Cu ocazia sărbătorilor pascale, programul de funcționare al lanțului de magazine Kaufland va suferi modifcări față de orarul obișnuit.

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile pentru masa festivă Paște 2025, află care este programul magazinelor Kaufland în zilele de 19, 20 și 21 aprilie și la ce oră se închid magazinele Kaufkand în fiecare din aceste zile, conform informațiilor transmise de retailer.

Pentru a veni în sprijinul clienților și a permite angajaților să se bucure de sărbători alături de familie, retailerul a anunțat un program special de Paște 2025. Astfel, în zilele de 19, 20 și 21 aprilie, magazinele Kaufland vor funcționa după un orar redus, iar în Ziua de Paște, majoritatea locațiilor vor fi închise.

Dacă ai pe listă ouă, cozonac, legume proaspete, carne sau alte bunătăți pentru masa de sărbătoare, consultă din timp programul magazinului din zona ta. Astfel, eviți aglomerația de ultim moment și ai parte de cumpărături în liniște.

Verifică mai jos programul Kaufland de Paște 2025 și planifică totul din timp!

Program Kaufland de Paşte 2025

De Paște, programul magazinelor, inclusiv Kaufland, va suferi modificări. Astfel, până pe 18 aprilie, hipermarketurile vor începe programul în intervalul 06:30 – 09:00, iar orele de închidere vor varia între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Până vineri, pe 18.04 : hipermarketurile vor avea un program prelungit, cu ora deschiderii cuprinsă între 06:30 și 07:00, în funcție de magazin, iar ora închiderii între 21:30 și 23:00.

: hipermarketurile vor avea un program prelungit, cu ora deschiderii cuprinsă între 06:30 și 07:00, în funcție de magazin, iar ora închiderii între 21:30 și 23:00. Sâmbătă, 19.04: magazinele vor avea program de funcționare mai scurt, care începe între 06:30 și 08:00 și se încheie între orele 17:00 și 19:00.

magazinele vor avea program de funcționare mai scurt, care începe între 06:30 și 08:00 și se încheie între orele 17:00 și 19:00. Duminică, 20.04: hipermarketurile Kaufland vor fi închise

hipermarketurile Kaufland vor fi închise Luni, 21.04: magazinele vor avea program scurt, începând cu ora 09:00, orele de închidere variind între 16:00 și 18:00. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 10:00 și 22:00.

Din 22 aprilie, Kaufland revine la programul obişnuit pentru magazinele sale. Pentru informații exacte referitoare la programul de sărbători al fiecăruia dintre magazinele Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul www.kaufland.ro și să selecteze magazinul în care urmează să vină la cumpărături.

Paștele Ortodox și cel Catolic pică în aceeași zi în 2025

Paștele se celebrează la o dată diferită an de an. Pentru calcul exact al sărbătorilor pascale, se iau în considerare două fenomene naturale și anume: echinocțiul de primăvară și Luna plină.

În timp ce data Paștelui poate varia de la an la an, sărbătoarea propriu-zisă este întotdeauna celebrată în prima duminică de după prima lună plină care apare după echinocțiul de primăvară, fenomen care se produce la 20 sau la 21 martie. În 2025, Paștele Ortodox și Paștele Catolic pică în aceeași zi. În 2025, Paștele Ortodox pică duminică, 20 aprilie, în aceeași zi cu Paștele Catolic.

Foto: Shutterstock

Vezi program magazine de Paște 2025 (Lidl, Carrefour, Penny, Selgros, Auchan, Profi, Mega Image )!

