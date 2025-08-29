Evenimentele de vineri, 29 august din București, Timișoara și Constanța

Primul concert al zilei va fi susținut de Orchestra și Corul Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca la Ateneul Român, începând cu ora 16.30. În program: Missa solemnis op. 123 în Re major de Ludwig van Beethoven. În ipostaze solistice: soprana Lucy Crowe, mezzosoprana Jess Dandy, tenorul Benjamin Hulett și basul Alastair Miles. Conducerea muzicală este asigurată de Cristian Mandeal.

De la ora 19.30, pe scena Operei Naționale București va fi prezentată opera „Ora spaniolă” de Maurice Ravel, compozitor francez celebrat la 150 de ani de la naștere. Participă Orchestra Regiunii Valencia din Spania condusă de dirijorul american James Gaffigan. În regia semnată de Tompa Gábor și scenografia imaginată de Carmencita Brojboiu, pe scena lirică bucureșteană vor evolua, între alții, tenorul Iván Ayón Rivas, baritonul Armando Noguera și mezzosoprana Gaëlle Arquez.

La Timișoara, festivalul începe vineri, 29 august, cu o seară dedicată muzicii camerale, în care Belcea Quartet și Leonkoro Quartet vor interpreta lucrări rafinate de Mendelssohn, Beethoven și Enescu.

Începând cu ora 20.00, publicul este așteptat la MINA pentru a urmări a doua reprezentație a spectacolului „ONIRIUS – A Performance Dreamed by Gigi Căciuleanu”. Conceptul, regia și coregrafia poartă semnătura lui Gigi Căciuleanu, iar muzica îi aparține lui Paul Ilea. Spectacolul îmbină dansul contemporan, proiecțiile caleidoscopice realizate de „Les Ateliers Nomad” și „o poezie scenică de inspirație mitică”. Își dau concursul actorii Lari Giorgescu, Bogdan Iacob și balerina Ana Iacob.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Tot de la ora 20.00, de data aceasta la Cazinoul din Constanța, violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg vor susține un concert al cărui program va cuprinde Sonata nr. 1 în fa minor pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu, șase lieduri (aranjament pentru violoncel și pian) de Johannes Brahms, Sonata în re minor pentru violoncel și pian, L. 135 de Claude Debussy și Sonata nr. 2 în do major pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu.

Evenimentul care va încheia programul din București al acestei zile de vineri din Festivalul Enescu va fi susţinut, la Ateneul Român, de Orchestra „Sinfonia Varsovia”, alături de Corul de Cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”, la pupitrul dirijoral aflându-se Constantin Grigore. De la ora 22.30, muzicienii vor prezenta „Requiem for My Friend” („Recviem pentru prietenul meu”) de Zbigniew Preisner. În ipostaze solistice vor evolua soprana Gloria Tronel, contratenorul Alexandru Costea și basul Alexei Botnarciuc, printre alții.

Totul despre cea de-a 27-a ediție a celui mai important eveniment cultural dedicat muzicii clasice

Festivalul Internațional George Enescu 2025 este cea de-a 27-a ediție a acestui important eveniment cultural dedicat muzicii clasice. Se desfășoară între 24 august și 21 septembrie 2025, în mai multe orașe din România, inclusiv București, Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanța și altele.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Această ediție aduce laolaltă artiști și orchestre de renume mondial care sărbătoresc moștenirea marelui compozitor George Enescu prin concerte, recitaluri, spectacole imersive și producții multimedia inovatoare.

Festivalul combină tradiția cu inovația, incluzând atât opere clasice, cât și interpretări moderne, cu o atenție specială pentru promovarea talentelor tinere și a muzicii contemporane.

Timp de aproape o lună, România devine un epicentru cultural internațional, găzduind muzică clasică de cea mai înaltă calitate în săli de concert prestigioase precum Ateneul Român, Sala Palatului, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu și altele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE