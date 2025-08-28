Concerte în marile orașe

Programul festivalului include concerte simfonice, recitaluri camerale, expoziții și conferințe în diverse locații din țară. De la Arad la Constanța și de la Cluj-Napoca la Iași, publicul va avea ocazia să descopere universul lui George Enescu prin intermediul unor orchestre europene de renume și a unor soliști de talie mondială.

Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu, a declarat: «În cea de-a 27-a ediție a Festivalului Enescu, am dorit să aducem muzica de cea mai înaltă calitate artistică mai aproape de oameni, o muzică mai vie și mai prezentă ca oricând. Împreună cu partenerii locali din peste 20 de orașe din România și din capitala Republicii Moldova, invităm publicul să pătrundă în universul lui George Enescu și de a-l simți ca pe o expresie autentică a culturii noastre».

La Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii de Stat «Transilvania» va interpreta Missa Solemnis de Beethoven, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal. Orchestra Simfonică WDR din Koln, dirijată de Cristian Măcelaru, va prezenta lucrări de Enescu, Bartok și Rahmaninov.

Brașovul va găzdui recitalurile pianistei Luiza Borac și concertele Cvartetului Giocoso și ale Orchestrei Filarmonicii Brașov. La Arad, pianista Alexandra Silocea va aduce în premieră în România conceptul Klimt Meets Bosendorfer – Ver Sacrum.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Constanța va fi gazda unor evenimente deosebite la Cazinou, printre care concertul Orchestrei Simfonice din Istanbul și recitalul violoncelistului Valentin Răduțiu. Timișoara va găzdui șapte concerte cu mari ansambluri europene, inclusiv Orchestra WDR Koln și Mahler Chamber Orchestra.

Evenimente în alte orașe

La Iași, Orchestra Filarmonicii Moldova va interpreta Simfonia a II-a de Enescu, iar la Sibiu vor avea loc concerte susținute de Sinfonia Varsovia și recitaluri ale violoniștilor Augustin Hadelich și Daniel Lozakovich.

Festivalul se extinde și în alte orașe precum Bacău, Brăila, Craiova, Oradea, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Târgoviște, Tulcea, Sinaia, Liveni și Dorohoi. De asemenea, Chișinăul, capitala Republicii Moldova, va găzdui evenimente în cadrul festivalului.

Pe lângă concerte, festivalul include și o serie de expoziții tematice. În București, la Art Safari, va fi prezentată expoziția «Enescu și Minotaurul», iar la Palatul Suțu, expoziția «George Enescu și Universul Artelor». Alte expoziții vor fi organizate la Dorohoi, Liveni, Iași și Tulcea.

Colaborări și parteneriate

Extinderea Festivalului Enescu în țară este posibilă datorită colaborării cu numeroase instituții, printre care se numără filarmonicile din diverse orașe, teatre, muzee și universități. Festivalul colaborează, de asemenea, cu parteneri academici și inovatori precum Muzeul Național George Enescu și Universitatea Națională de Muzică din București.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul, organizat de ARTEXIM sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, este un adevărat brand de țară și un proiect de diplomație culturală. Evenimentul atrage mii de turiști străini la București și susține industriile creative, consolidând imaginea României în lume.

Ediția din 2025 a Festivalului Internațional George Enescu promite să fie o celebrare a muzicii clasice de cea mai înaltă calitate, aducând împreună artiști de renume mondial și publicul din întreaga țară. Prin extinderea sa la nivel național, festivalul reușește să facă muzica clasică accesibilă unui public mai larg și să promoveze moștenirea culturală a lui George Enescu.

Pentru informații actualizate despre program și evenimente, Agerpres recomandă vizitarea site-ului oficial al Festivalului Internațional George Enescu, https://www.festivalenescu.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE