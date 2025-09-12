Noua firmă are acționar Liberty Holdco Galați & Skopje Limited, aceeași companie care deține Liberty Galați SA. Administratorii sunt Iain Mark Hunter și Ajay Kumar Aggarwal, persoane implicate în conducerea mai multor companii ale lui Gupta din România. Firma este înregistrată în București, în clădirea Ethos House, unde se află sediile mai multor entități din grupul său.

Cu toate că administratorul concordatar a susținut public că Liberty Galați nu deține marca Sidex, aceasta apare în denumirea noii firme.

Surse juridice și financiare sugerează că Liberty Sidex Holdco SRL ar putea fi un „vehicul” pentru transferul combinatului către un nou proprietar. Schema implică cesionarea creanțelor mari către investitori români interesați. Garanțiile asociate creanțelor, inclusiv bunuri și active importante, ar urma să fie transferate odată cu acestea.

Astfel, Liberty Galați SA ar rămâne fără active semnificative, intrând în faliment. Creditorii fără garanții, precum furnizorii mici și subcontractorii locali, nu și-ar mai putea recupera banii.

Situația are consecințe majore. Peste o mie de firme mici și mijlocii, care au facturi neachitate de Liberty, riscă pierderi financiare semnificative. Mulți dintre acești creditori sunt antreprenori locali, pentru care pierderile ar putea însemna falimentul.

Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv în martie, iar recent i-a fost aprobat planul de restructurare. Acesta prevede plata integrală a anumitor categorii de creanțe și un grad de îndestulare de minimum 25% pentru creditorii chirografari.

