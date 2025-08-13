Firma a intrat în procedură de concordat preventiv

Concordatul preventiv este o procedură de salvgardare pentru companiile aflate în dificultate financiară, dar care nu sunt încă în insolvență. Aceasta permite debitorilor să ajungă la un acord cu creditorii privind plata datoriilor, asigurând continuitatea activității.

Compania a invocat blocarea conturilor bancare în urma unei executări silite pentru o datorie de peste 9,5 milioane de lei. Această situație a afectat grav operațiunile curente, inclusiv plata salariilor. În plus, s-a subliniat interdependența cu Liberty Galați SA și impactul negativ asupra planului de restructurare al acesteia.

„(…) petenta (Liberty Tubular Products Galați SA – n.r.) a arătat că, în urma încuviințării executării silite dispuse la data de 30.07.2025, la cererea creditorului (…) (…) SRL, (…), s-a procedat la înființarea popririi asupra tuturor conturilor bancare ale societății, la data de 04.08.2025, pentru recuperarea sumei de 9.515.973,36 lei. Această măsură a condus la blocarea activității curente, inclusiv imposibilitatea achitării salariilor angajaților”, se arată în decizia judecătorească.

Conturile fabricii Liberty Galați au fost blocate

În 2024, Liberty Tubular Products Galați SA a înregistrat prima pierdere din ultimii 13 ani, de aproape 5,6 milioane lei, la un rulaj de peste 142 milioane de lei. Numărul mediu de angajați a scăzut de la 150 la 52, iar datoriile totale au crescut de 9,3 ori, ajungând la 244,19 milioane de lei.

Există două solicitări de intrare în insolvență depuse de creditori, cu termene de judecată în noiembrie. Compania are la dispoziție două luni pentru a elabora un plan de restructurare, împreună cu administratorul concordatar, consorțiul Euro Insol – CITR.

Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv în martie, iar recent i-a fost aprobat planul de restructurare. Acesta prevede plata integrală a anumitor categorii de creanțe și un grad de îndestulare de minimum 25% pentru creditorii chirografari.

„În actualele condiții ale pieței, afectate de războiul prelungit din Ucraina, de prețurile mari ale energiei și de importurile uriașe din afara UE care au inundat Europa, precum și în contextul noilor tarife impuse de SUA asupra importurilor de oțel și lipsei unor măsuri reale de protecție a industriei siderurgice la nivelul Uniunii Europene, noua procedură va permite Liberty Galați să aloce toate resursele financiare aflate la dispoziție pentru repornirea operațiunilor și creșterea producției la un nivel sustenabil”, a eplicat conducerea Liberty Galați.

Liberty Tubular Products Galați produce țevi esențiale pentru infrastructura energetică și de apă, utilizând materii prime de la Liberty Galați. Ambele companii au un rol strategic în infrastructura industrială și securitatea națională a României.

