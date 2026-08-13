Val de speculații în online după acest mesaj al UVB-76

Cititorii contului de X al Nexta au speculat imediat că este un mesaj care se referă la situația lui Putin și o posibilă lovitură de stat, alții că face referire la lovitura dură primită de Flota Rusă din Marea Neagră după ce fregatele „Amiral Makarov” și „Amiral Essen” au fost grav avariate în atacul ucrainean de la Novorossiisk, din noaptea de 11 spre 12 august. Au fost și cititori care au văzut în acest mesaj un posibil avertisment pentru o lovitură nucleară tactică a Rusiei.

Misterioasa stație radio a Rusiei a transmis un număr record de mesaje pe 11 septembrie, 2024

UVB-76, supranumită și „The Buzzer”, a emis 24 de mesaje într-o singură zi, pe 11 decembrie 2024, între orele 9.09 și 17.14, ora Moscovei. Acest lucru a fost raportat de un grup VKontakte dedicat monitorizării stației.

În total, au fost transmise 30 de cuvinte, inclusiv „azbuka” (alfabet), „nanayka” (Nanai), „pankosvod” (compilație punk), „neuprugiy” (inelastic), „bilyard” (biliard) și „geenna” (Gehenna).

Unele cuvinte erau fără sens, cum ar fi „onyerorust” și „vtuzotyuk”. În câteva mesaje, au apărut perechi de cuvinte, de exemplu: „bezotkhodny” (fără deșeuri) și „krizotyutya” (fără sens).

Teoriile din spatele UVB-76

Scopul stației rămâne un mister. O teorie sugerează că face parte din sistemul sovietic Dead Hand sau Perimeter, un mecanism de siguranță nucleară. O altă teorie susține că stația este folosită pentru a transmite mesaje secrete.

Înainte de 1992, cuvintele și frazele erau transmise doar o dată la câțiva ani

Potrivit Meduza, care citează Rossiyskaya Gazeta, activitatea stației a crescut după căderea Uniunii Sovietice. Înainte de 1992, cuvintele și frazele erau transmise doar o dată la câțiva ani. În anii 2000, stația trimitea mesaje săptămânal, uneori chiar zilnic.

Evenimente neobișnuite

Pe 5 iunie 2010, UVB-76 a tăcut complet timp de 24 de ore înainte de a relua transmisiile. De-a lungul anilor, a transmis o serie de sunete ciudate, inclusiv pași, fragmente din Lacul Lebedelor de Ceaikovski și, într-o ocazie, un țipăt de femeie.

Activitate înainte de invazia Ucrainei

Meduza raportează că UVB-76 a fost destul de activă în perioada premergătoare invaziei Rusiei în Ucraina din 24 februarie 2022. Stația a transmis mesaje pe tot parcursul lunilor ianuarie și februarie, cu „un număr deosebit de mare de coduri” trimise în zilele imediat anterioare începerii războiului la scară largă.

Structura transmisiilor

Fiecare transmisie începe cu un indicativ format din primele litere ale numelor sau cuvintelor. Numele „UVB-76” se crede că a fost indicativul destinatarului intenționat al stației până în 2010. Din decembrie 2020, indicativul „NZhTI” (format din inițialele Nikolai, Zhenia, Tatiana, Ivan) a fost folosit frecvent.

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