Lovitură devastatoare în inima Flotei ruse

Analizele imaginilor realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) arată distrugeri în zona sistemelor de lansare de pe ambele fregate Proiect 11356R, „Amiral Makarov” și „Amiral Essen”.

Secțiunea afectată găzduiește sistemele de lansare verticală UKSK 3S14, capabile să lanseze opt rachete de croazieră Kalibr, dar și celule pentru 24 de rachete antiaeriene Știl.

Experții de la Defense Express sugerează că atacurile au urmărit detonarea muniției de la bord, deși celulele erau probabil goale. Deformările vizibile ale structurilor metalice din jurul lansatoarelor confirmă însă avarii severe.

Ambele fregate vor necesita reparații capitale, iar Moscova este pusă în fața unei dileme

Avariile arată că ambele fregate vor necesita reparații capitale, fără de care nu vor putea lansa rachete. Aceasta pune Moscova în fața unei dileme logistice: să încerce reparații în portul Novorossiisk, unde lipsesc echipamentele specializate, să transfere navele în șantierul Sevmorzavod din Sevastopolul ocupat – unde ar fi expuse unor noi atacuri – sau să le lase indisponibile. Anterior, ambele nave fuseseră reparate la Sevastopol, „Amiral Makarov” fiind vizată de o rachetă Neptun în iulie 2022.

„O operațiune unică” cu tehnică de ultimă generație

Fundalul acestei lovituri este reprezentat de un asalt de o complexitate fără precedent asupra bazei rusești situate la peste 300 de kilometri de linia frontului. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris asaltul drept o „operațiune unică”. Ucraina a desfășurat simultan un arsenal vast: rachete-dronă „Palianîțea”, „Peklo” și „Bars”, o rachetă Neptun cu rază lungă, nouă tipuri de drone aeriene și drone maritime „Sargan” și „Mamai”.

Unul dintre cele mai de succes atacuri ucrainene de până acum

Atacul a afectat grav și infrastructura din Novorossiisk. Două dintre cele mai mari terminale de cereale și terminalul petrolier Șeșharis au suferit incendii, ducând la suspendarea temporară a operațiunilor comerciale.

În replică, Ministerul rus al Apărării a susținut că a distrus 502 drone ucrainene în noaptea atacului, pe un areal extins ce include regiunile de graniță, Crimeea și Marea Neagră. Cu toate acestea, analiștii descriu operațiunea drept unul dintre cele mai de succes atacuri ucrainene de până acum împotriva unuia dintre cele mai bine apărate orașe rusești.

Cele mai importante nave ale Rusiei distruse sau avariate de Ucraina

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Grafic Tass

Fără a deține o flotă militară de suprafață convențională, Ucraina a reușit o serie de lovituri spectaculoase împotriva Flotei Ruse din Marea Neagră. Folosind rachete antinavă, rachete de croazieră de vest și un arsenal inovator de drone maritime, forțele ucrainene au scufundat sau scos din uz mai bine de o treime din navele de luptă ale Moscovei, obligând marina rusă să se retragă din vestul Mării Negre.

  • Nava crucișător Moscova: lovită pe 14 aprilie 2022 de două rachete Neptune, s-a scufundat în Marea Neagră.
  • Nava de desant Olenegorski Gorniak: lovită pe 4 august 2023 de o dronă navală în portul Novorossisk, grav avariată.
  • Nava de desant Novocerkassk: distrusă pe 26 decembrie 2023 de rachete Storm Shadow în portul Feodosia (Crimeea).
  • Nava de desant Caesar Kunikov: scufundată pe 14 februarie 2024 de drone navale lângă Alușta (Crimeea).
  • Serviciile secrete militare ucrainene au avriat grav pe 11 septemebrie 2025 o navă de recunoaștere a Flotei Ruse din Marea Neagră, în valoare de 60 de milioane de dolari. Este vorba de o navă multifuncțională din clasa MPSV07 a Flotei Ruse din Marea Neagră care se afla în apropiere de Novorossisk. Nava a fost pusă în funcțiune în 2015, iar Rusia are doar patru astfel de nave în serviciu.
  • Patrula Sergfei Kotov: scufundată pe 5 martie 2024 de drone navale lângă Kerci.
  • Fregata Admiral Makarov: avariată pe 29 octombrie 2022 în atacul cu drone maritime asupra Sevastopolului.
  • Dragor de mine Ivan Golubets: avariat pe 29 octombrie 2022 în același atac asupra Sevastopolului.
  • Corveta Samum: avariată pe 14 septembrie 2023 de o dronă navală lângă Sevastopol.
  • Submarin diesel-electric Rostov-pe-Don: avariat pe 13 septembrie 2023 în atacul cu rachete asupra șantierului naval din Sevastopol.
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