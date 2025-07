Aflat în perioada de recuperare după o accidentare gravă la echipa sa de club, Radu Drăgușin și-a pus semnătura pe primul său contract de publicitate.

Este vorba despre un acord prin care Radu va fi implicat în campanii de comunicare, proiecte educaționale și acțiuni de mentorat. Fotbalistul oferă toate detaliile înțelegerii pe care a parafat-o la doar 23 de ani.

„E despre ce nu se vede, dar face diferența”

Conform unui comunicat, „parteneriatul marchează o nouă etapă în strategia BRD de susținere a tinerelor generații și a sportului românesc, printr-o abordare centrată pe autenticitate și implicare reală”.

Radu Drăgușin va fi implicat activ în proiectul „Locker Room”, o platformă strategică de comunicare dedicată sportului.

„E genul de proiect în care cred și pe care vreau să-l susțin, pentru că poate inspira generația care vine. E despre ce nu se vede, dar face diferența”, spune Drăgușin.

„Împărtășim aceeași viziune despre performanță, educație și impact social. Vom intra în vestiar, un loc în care poveștile sportivilor prind viață, în care tinerii găsesc repere și unde se construiește viitorul prin muncă, determinare și comunitate”, a transmis Flavia Popa, reprezentantul companiei.

Recomandări Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, „înfundați” chiar de intermediarul care le racola clienții: „Te-au primit oamenii, îți închideau dosarul!”

Radu Drăgușin este al doilea sportiv, după Cristina Neagu, care semnează un parteneriat cu banca.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Radu Drăgușin: „Unde mă uitam în vestiar erau campioni peste tot”

Cu ocazia semnării noului parteneriat, Radu Drăgușin a vorbit despre fotbal și momentele frumoase pe care le-a trăit până acum într-un vestiar.

– Radu, care sunt primele tale amintiri dintr-un vestiar?

– La 7 ani. Eram doar un copil căruia îi plăcea să bată mingea toată ziua și îl făcea cel mai fericit. Primul sentiment mai puternic a fost în momentul în care m-am dus la Juventus, la prima echipă. A fost un vestiar mai important decât ceea ce eram eu obișnuit. Unde mă uitam erau campioni peste tot și cred că lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să evoluez și să ajung unde sunt acum.

– Unde ai fost coleg cu Cristiano Ronaldo.

– Alături de el erau nume precum Bonucci, Chiellini, Dybala, Morata. Am încercat să fur mereu de la ei cele mai mici detalii, obiceiuri pe care le făceau ei pentru a-mi crea și eu ușor-ușor această rutină zilnică.

Recomandări Restructurare la Guvernul Bolojan: apar un Departament de Digitalizare și un director de HR extern. Răspuns pentru angajați: „Ce nu înțelegeți?”

– E ceva ce ai învățat de la el sau de la ceilalți colegi de la Juventus?

– Cât de strictă avea fiecare rutina. Nu ieșeau absolut niciodată din această rutină. Munca din spatele meciurilor este una colosală, aș putea spune, la nivelul acesta, iar detaliile mici fac diferența. Totul trebuie să fie la perfecție pentru a atinge performanțe.

„O să revin și mai puternic! Am luat-o ca pe o provocare”

În ianuarie 2025, Radu Drăgușin a suferit una dintre cele mai grave accidentări din fotbal: ruptură de ligamente încrucișate. A fost operat, iar în acest moment e în plin proces de recuperare, care va mai dura până va ajunge la parametri maximi.

– Care a fost cel mai greu moment din cariera ta de până?

– Accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Atunci când ești fotbalist, te simți imbatabil. Ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam, și mai puternic o să fiu. A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic.

– Când te vedem iar pe teren?

– Nu știu, pentru că este genul de accidentare pe care dacă o grăbești, riști să pățești alte lucruri mai grave. A trebuit să învăț, mai ales la început, cum să îmi protejez genunchiul. Am avut cârje la început, o perioadă. A trebuit să-mi schimb tot stilul de viață. Am trecut peste acel moment și sunt pe drumul cel bun.

Recomandări Cazul lui Onorel Haiducul, evadatul care a alergat polițiștii români prin păduri timp de 32 de zile. Greșeala de strategie repetată acum în cazul criminalului Emil Gânj

– Ce te ajută să rămâi concentrat în momentele tensionate?

– Să ai încredere în abilitățile tale și în colegii tăi și să urmezi planul pe care l-ați format cu toții, în teren și cel în timpul săptămânii. Și sincer, când ești pe teren, de multe ori nici nu mai realizezi că sunt oameni în tribune. Uneori ești atât de concentrat și atât de focusat pe ceea ce trebuie să facem, încât ți se blochează ca și cum, tot zgomotul, toate aceste lucruri care creează presiunea de pe stadion.

Noi suntem imaginea României când jucăm în meciurile internaționale. Iar în funcție de cum suntem noi, este văzută o țară întreagă. Este o presiune enormă și este o presiune pe care i-aș dori-o oricărui fotbalist român Radu Drăgușin, fundaș Tottenham:

„Să nu iei decizii doar din furie sau când ești nervos”

– Cum arată o zi din viața ta?

– Este împărțită în două, cea la teren și cea după. Consider că partea a doua este locul în care trebuie să te deconectezi de la fotbal, trebuie să încerci să îți găsești hobby-uri noi. Mai nou am început să ies cu câinele meu la plimbare, este un lucru pe care îl fac pentru că mă relaxează, mă deconectează. Pentru mine mentalul este foarte important și cred că acesta face diferența în majoritatea cazurilor. Sunt de părere că cu cât ai mai puține interferențe în viața ta personală, cu atât ai rezultate mai importante în viața profesională.

– Ce nu știe lumea despre tine?

– Multă lumea din jurul meu, oamenii apropiați din jurul meu, îmi spun mereu că sunt foarte calm, că sunt un tip care ia viața foarte ușor. Încerc să nu mă stresez și să nu-i stresez pe cei de lângă mine. Cred că te ajută să ai o minte clară și să nu fii, să nu iei decizii doar din furie sau când ești nervos.

– Ce sacrificii simți că ai făcut pentru visul tău?

– Sacrificiile pe care le-am făcut constau și în timpul liber pe care colegii mei îl aveau de la liceu sau de la școală și eu nu-l aveam. Eu n-am fost niciodată la bal, la balul de clasa a 8-a sau de clasa a 12-a. Eu aveam cantonamente vara, nu exista să lipsesc. N-am avut acele petreceri, să spun, la care se duceau colegii mei după școală sau în weekend. Sunt sacrificiile pe care cei care sunt dispuși să le facă, roadele vor fi foarte, foarte mari la sfârșit.