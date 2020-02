De Petre Dobrescu,

Rae Dawn Chong joacă din 1974, a dat lovitura, devenind celebră, în 1985, cu filmul “Commando”, iar românii o mai știu din serialul “Calea misterelor”, care a rulat multă vreme la TV.

Rae Dawn Chong

Rae are acum 58 de ani, e bunică, are la activ trei divorțuri și a decis să vorbească despre aventura ei cu Mick Jagger după ce a luat-o gura pe dinainte și a dezvăluit, într-un podcast, că a făcut sex cu liderul Rolling Stones când era minoră, scrie Mail on Sunday.

Rae și Mick Jagger s-au cunoscut în 1977, la New York. “Mi-a zis că sunt drăguță, i-am replicat că el e și mai drăguț. Așa a început aventura noastră”, a povestit Rae, care după acest scurt schimb de replici a ajuns în limuzina cântărețului, apoi în studioul de înregistrări al trupei și, într-un final, în casa și în patul lui Jagger.

Mick Jagger (al doilea din stânga), în tinerețe, alături de colegii din Rolling Stones

“Nu m-a întrebat câți ani am și nici eu nu i-am spus. Oricum, arătam mai în vârstă de 15 ani”, a declarat Rae Dawn Chong.

Sexul a fost consensual. Știam foarte bine ce se întâmplă. Eram în pat cu Mick Jagger și mă simțeam foarte bine. Rae Dawn Chong:

În momentul aventurii cu Rae, Mick Jagger era însurat cu Bianca Jagger – aici, între Calvin Klein și Muhammad Ali

Actrița e conștientă că aventura lor ar fi inacceptabilă acum, în era #metoo, dar a spus că Mick Jagger n-ar trebui blamat pentru ce a făcut atunci, fiindcă “erau alte timpuri” și nici ea nu era tocmai ușă de biserică, având la activ câțiva iubiți până să ajungă în patul rockerului.

N-am fost o victimă. Nu a fost ceva traumatizant, iar eu nu eram vreo inocentă. Nu mai eram virgină. La 15 ani am plecat de acasă să locuiesc cu un dealer de marijuana. Eram o Lolita, știam că pot să am orice bărbat vreau. Voiam să experimentez, iar Mick a fost parte a experimentării. Rae Dawn Chong:

“Am avut o tinerețe zbuciumată, am fost cam hippioată”, a mai spus ea, continuând seria dezvăluirilor.

Mick Jagger, acum. Rae i-a lăudat calitățile de amant

Săruta senzațional. Iar în mintea mea nu era chiar așa în vârstă… Avea 33 de ani și un corp demențial. A fost fabulos. Nu m-a forțat să fac nimic din ce nu am vrut. Îmi amintesc însă că era foarte vanitos, se uita mereu în oglindă. Rae Dawn Chong:

În 1979, cei doi s-au revăzut și au avut din nou o scurtă aventură.

Apoi, în 1985, Rae a primit un rol într-un videoclip Rolling Stones, “Just Another Night”.

Rae și Mick în videoclipul “Just Another Night”

Cei doi au rămas prieteni, Rae cunoscând-o pe Jerry Hall, a doua soție a lui Mick Jagger.

Jerry și Mick au început relația în 1977, iar un an mai târziu, rockerul a divorțat de Bianca și a rămas cu modelul texan.

Jerry Hall

Amiciția a luat sfârșit când Rae a declarat într-un interviu că Mick a lins-o în timpul filmărilor pentru videoclipul “Just Another Night”.

“Sărută senzațional, am mai spus asta, dar atunci, a făcut niște chestii grețoase”, ar fi declarat ea, iar după asta, “nu mi-a mai vorbit niciodată. Are un ego fragil și probabil l-a deranjat foarte tare”.

Fotografii: Hepta, EPA

