De Florinela Iosip, Andrada Lăutaru, Răzvan Luțac,

Mai mulți părinți ai copiilor de la liceul german au atras atenția, în ultima vreme, asupra decăderii nivelului școlii, una dintre cele mai reputate și liberale din România, chiar și în comunism.

Directoarea Ramona Costache, care este și profesoară de geografie, a pierdut în primă instanță procesul cu părinții care au făcut public faptul că ea nu înțelege limba germană.

Libertatea a sunat-o, iar dialogul cu ea, purtat în germană, spune povestea deprecierii unei școli unde angajările au ajuns să se facă pe pile.

Ramona Costache

Părinții, profesorii și elevii n-au mai rezistat. Ei spun că ceea ce n-a reușit nici regimul lui Nicolae Ceaușescu, să degradeze liceul Goethe, reușesc politicienii și pilele de azi.

Cei de la Goethe se consideră o familie. O școală și un liceu de elită, cel mai bun de limbă germană din Capitală, clase primare unde se ajungea pe bază genealogică, acum cu admitere – practic, cu limba germană obligatorie – o castă de unde absolvenții au acces facil la învățământul de nivel înalt din Germania.

Ceva s-a scurtcircuitat, însă, în ultimii ani. Iar prestigiul instituției atârnă, spun ei, de o ață.



Directoarea a pierdut în primă instanță

Pe scurt, ce i-a făcut să vorbească pe oameni:

Cazul mușamalizat al unor elevi care s-au îmbătat într-o excursie de Halloween lângă Buzău, în urma căruia “s-a făcut chetă pe grupurile de părinți pentru a se plăti stricăciunile – în fapt, pentru a-și ține gura cei de la pensiune“. Libertatea s-a interesat la serviciul de Ambulanță Buzău, care i-a confirmat, pe surse, că a fost vorba de doi tineri, “pictați pe față, ca de Halloween, care băuseră și deja dormeau la sosirea salvării”;

Incendiul de pe 6 decembrie, în urma căruia, deși clădirea era plină de fum, iar centrala termică nu mai funcționa, copiii n-au fost anunțați de incidente și au plecat abia după ce s-au strâns singuri în curtea școlii.

Recomandări Donald Trump a anunțat motivul pentru care a fost asasinat generalul Qassem Soleimani

“Însă, pe lângă astea, sunt multe altele”, spun oamenii care au contactat Libertatea. “Directoarea și mulți profesori nu știu germană, deși e o condiție obligatorie”, susțin părinții.



Conflictul dintre părinți și directoare datează de mai multă vreme. În iunie 2019, când aceasta a pierdut, în primă instanță, procesul prin care părinții au acuzat-o că nu știe germană nici măcar la nivel de grupă pregătitoare.

Liceul Goethe este o școală cu predare în limba germană, având chiar și o secție specială unde predau profesori veniți din Germania, iar elevii susțin examenul de Bacalaureat în limba germană.

Recomandări „Excepțional, doamna primar”. Dezvăluiri despre rețeaua de postaci pe Facebook ai Gabrielei Firea

Colegiul Goethe este cel mai important colegiu german din țară. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Sunt la vacanță”



În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective. Legea Educației, articolul 97, alineatul 1:

Ziarul a sunat-o pe Ramona Costache și i-a vorbit în germană. Reporterul Libertatea s-a prezentat ca un ONG-ist care vrea să stabilească o relație cu liceul. Iată dialogul:



-Bună ziua, doamnă Costache. Mă numesc Michael Vogel, vă contactez din partea Asociației Germanilor de Pretutindeni, o asociație cu sediul în Sighișoara, România. Doamnă Costache, știind că liceul dumneavoastră e cel mai important de limbă germană din București, am dori ca asociația noastră și liceul dumneavoastră să încheie un parteneriat.

-Da (neinteligibil)… Sunt… la… la… la vacanță, ăă… săptămâna viitoare…

Recomandări În România nu controlează nimeni vânzarea de „pilule” miraculoase pe internet. Proiect ignorat de 8 ani de zile

-Ați putea să ne dați un e-mail pentru…

-(când aude cuvântul e-mail) Oh, ja! Ya! Da, bun, bun. Aveți adresa mea?

-Nu, nu. Puteți să ne dați adresa?

-Pot eu să vă trimit dumneavoastră?

-Da, da.

-OK. Într-un minut its OK? (e OK?)

-Să știți că această convorbire a fost înregistrată.

-(întrerupt) … bine… (întrerupt)

Convorbirea a fost încheiată, iar directoarea a trimis un SMS cu adresa personală de e-mail.

“A făcut un curs, are nivelul de bază”

„Doamna directoare nu știe limba germană. A făcut un curs după ce s-a înscris la noi, la care a obținut nivelul A2 (nivelul de bază). Majoritatea profesorilor care au venit în ultimii ani în Goethe – la Matematică, Fizică, Informatică, Istorie, Religie și altele – nu vorbesc deloc germană. Doamna directoare a promis că îi va trimite la cursuri, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat“, spune o altă profesoară care predă, în prezent, la Colegiul Goethe.



“Nu știa (la venirea în funcție – n.r.) nicio boabă. Trebuia să depună la dosar dovada că știe, s-a înscris la Institutul Goethe și a adus o dovadă că e înscrisă. A pus-o pe contabilă să îi plătească cursul din bugetul școlii”, a declarat o sursă din interiorul școlii, care dorește să rămână anonimă.



Înainte de publicare, Libertatea a prezentat înregistrarea mai multor vorbitori de limba germană.

O face ca un începător, e vizibil în dificultate, încurcă articolele și pare tentată să treacă pe limba engleză, zice mai mult „yes” decât „ja” și nu pare că a înțeles ce i s-a transmis, ci mai mult a prins cuvântul e-mail și trage de el. Student român stabilit în Germania:

E ca un student care a chiulit de la orele de germană din școală și liceu.

Profesor de germană:

„Și-a readus tatăl”

Cum a ajuns, însă, Costache în fruntea colegiului? Ea a fost înscăunată după demiterea, de către Inspectoratul Școlar din București, a fostei directoare, Cristina Popa, în primăvara lui 2016. Demiterea fostei directoare a venit la cererea Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), după cum arată și articolele Adevărul din 2016. Acest moment a fost urmat de concedieri în rândul profesorilor și proteste ale elevilor.

Părinții îl indică drept artizan pe Christian Topfer, “cel care înnoadă și desface tot ce vrea la nivel de Goethe”. El e reprezentantul FDGR în conducerea școlii și a făcut parte din comisia care a validat-o pe Costache.



Topfer răspunde: “Contextul a fost puțin altfel. Doamna Popa, fosta directoare, avea o delegație care se prelungea din an în an, așa cum era atunci la toate școlile, delegație care, la un moment dat, i-a fost retrasă de Inspectorat după un control efectuat. Deci nu a fost propunerea mea, a fost controlul inspectoratului în baza legii conform căreia directorii urmau să fie controlați periodic. S-a retras delegația. Iar noi, la Forumul German, am insistat, la momentul respectiv, să fim consultați în numirea unui nou director, așa cum prevede și Legea Educației. A venit ca interimar doamna Webber, la susținerea noastră – apoi, prin concurs, doamna Costache”.



Ce să mi se pară în neregulă la doamna Costache? Că încearcă să își îmbunătățească limba germană? Ea știa și de dinainte, și a dovedit și când a depus dosarul – știți foarte bine că, în învățământ, nimeni nu verifică, nici la cadre didactice, nici la directori, care e nivelul de germană. Legea numărul 1 nu impune un minimum. Ea a obținut atunci repede documentul cel mai ușor de obținut, s-a făcut cam din scurt, a avut timp doar o lună. Christian Topfer, reprezentantul minorității germane la Colegiul German Goethe:

Topfer recunoaște, însă, că e o problemă a necunoașterii limbii la nivelul profesorilor din liceu. “E un fapt regretabil că nu vorbesc toți profesorii germană, cunoștințele de limba germană au scăzut, nu mai e același nivel – dar e foarte greu, sunt foarte puțini vorbitori, nu poți obține o mare performanță pe această limbă. Lipsește resursa. Nici mie nu îmi place că copiii mei nu au posibilitatea să aibă profesori de germană, fiindcă învățătorii vorbesc toți. Dar asta e o problemă la nivel național, și la Brașov, și la Tg. Mureș”.



Totuși, în rândul profesorilor din colegiu a reapărut, de puțină vreme, Walter Topfer. E tatăl lui Christian, fost profesor de limba germană, în vârstă de 71 de ani! Vârsta de pensionare a profesorilor – bărbați este de 65 ani.

“El a revenit pe un post care a rămas neocupat. E o materie denumită

«tradițiile și istoria minorității germane». La materia respectivă nu s-a găsit un profesor titular, și atunci au zis să vină cineva din comunitatea germană. El fusese profesor de limba germană și, la rugămintea cadrelor didactice… bine, puteau fi și alții, dar aveau deja numărul maxim de ore, catedra completă. Știți și dumneavoastră că e penurie de profesori. Așa că orele sunt împărțite de tata și alt profesor”. Această ”încuscrire” profitabilă nu e singura de la Goethe. Urmarea în Libertatea de mâine.



Directoarea Ramona Costache n-a răspuns mesajelor și apelurilor repetate venite din partea ziarului Libertatea.

Citeşte şi:

Tribunalul București a decis eliberarea din funcție a directoarei Colegiului German Goethe, pentru că nu știe suficient limba germană. Hotărârea nu e definitivă

Am mers pe urmele unei reclame înșelătoare apărute în propriul ziar, după sesizarea unui cititor. Cum sunt escrocați oamenii cu ochelari-binoclu „miraculoși”!

Documentele MAE român arată că Meleșcanu a mințit și în 1989, și acum. În fața diplomaților străini, el numea crimele de la Timișoara ”zvonuri colportate în scopuri dușmănoase”

GSP.RO Și-a uitat borseta într-o benzinărie din Focșani și s-a întors rapid după ea. Femeia care i-a înapoiat-o a avut surpriza vieții ei

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2020. Capricornii suferă o explozie temperamentală