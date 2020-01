De Andrada Lăutaru, Florinela Iosip, Răzvan Luțac,

Libertatea a încercat să stea de vorbă în repetate rânduri cu Ramona Costache în data de joi, 9 ianuarie 2019, anterior publicării materialului. Directoarea Colegioului German nu a răspuns celor două apeluri ale reporterilor, care au sunat-o la jumătate de oră distanță, apoi, deși a citit mesajul trimis de aceștia pe WhatsApp, n-a răspuns nici acolo. În final, nici pe e-mail, ultima cale aleasă de ziar pentru a-i trimite întrebările.



Iată comunicatul Ramonei Costache:



Solicit în mod expres publicarea vizibilă, în același spațiu și context ca articolele împotriva cărora este formulat prezentul drept la replică, nu printr-un link așa cum ați procedat în cazul dreptului la replică al Asociației de părinți. Totodată, vă solicit în mod expres să alocați prezentului drept la replică titlul „Adevărul din Colegiul German Goethe” și nu alte titluri pe care le-ați putea aprecia, având în vedere culpa dumneavoastră de fi publicat asemenea denigrări, manipulări și dezinformări.



În 1989, am intrat la Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie-Engleză, din cadrul Universității din București. Erau 23 de locuri și 943 de candidați. Am absolvit facultatea cu media 9,20. Am promovat prima examenul de titularizare pe București, devenind profesor titular la Colegiul Național „I.L. Caragiale”. Am promovat examenul de gradul I cu nota maximă. Am fost metodist, membru al Centrului de Excelență unde am pregătit elevi pentru Olimpiada Internațională, sunt membru al Corpului de Experți. Am fost 8 ani director al Școlii „Iancului” cu realizări importante. Sunt director al Colegiului German Goethe din 2016 în urma unui concurs NATIONAL CONSTÂND ÎN MAI MULTE PROBE SUCCESIVE ȘI OBLIGATORII, pe care le-am promovat, având un dosar de înscriere complet, certificat de Comisia de validare, ÎN CONFORMITATE CU TOATE CERINȚELE LEGALE.



Nu m-am gândit niciodată, privind retrospectiv, că îmi va fi pusă la îndoială competența profesională și că voi fi împroșcată cu noroi de niște jurnaliști cu pretenția că au un minim respect pentru meseria lor, prin preluarea, fără discernământ și fără a se informa din CEL PUȚIN DOUĂ / mai multe surse, a unor minciuni grosolane.



Nu știu de ce ați făcut-o. Poate ați crezut că am obținut aceste performanțe beneficiind de anumite privilegii. Nu am avut tatăl înalt demnitar comunist, șef de cabinet al lui Nicolae Ceaușescu, nici nu am absolvit facultatea la care mama era profesoară și nici nu am soțul purtător de cuvânt al unei instituții importante. Nici nu am ratat examenul de admitere la liceu. Și nici cercetată de DNA nu am fost.



REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA CONVORBIRII TELEFONICE ȘI A TRANSCRIPTULUI FĂRĂ ACORDUL MEU PREALABIL, PRECUM ȘI REFERITOR LA TRUNCHIEREA CONVERSAȚIEI, MANIPULATĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ REZULTE CONCLUZIA DORITĂ DE JURNALIȘTI, CUM CĂ NU AȘ CUNOAȘTE LIMBA GERMANĂ, PRECIZEZ CĂ VOI FACE DEMERSURILE LEGALE NECESARE.



Astfel, aprecierile terțelor persoane care se ascund sub identități și scopuri false sunt absolut irelevante și ilegale.



Referitor la „decăderea” CGG acuzată de „mai mulți părinți”, se impune să precizez că expresiile „părinții nemulțumiți”, „mai mulți părinți”, reluată insistent pe tot parcursul articolului, inclusiv în subtitlul „Conflictul dintre părinți și directoare datează de mai multă vreme…” fac, în fapt, referire la un număr de „doi” părinți nemultumiți. Desigur, aceștia nu reprezintă nici măcar majoritatea în clasa din care fac parte copiii acestora, cu atât mai puțin nu se pot erija în „vocea” celor aproximativ 4000 de părinți. Am cunoștință că, în vară, împotriva unuia dintre cei doi părinți a fost depusă chiar și o plângere disciplinară la Baroul București, pentru grave și repetate abateri deontologice, una dintre acestea fiind tocmai erijarea și folosirea statutului de avocat drept „voce a părinților”.



Iată de ce, expresiile mai sus arătate nu sunt decât o manipulare grosolană a opiniei publice, cu scopul meschin de a crea o falsă impresie asupra unui conflict inexistent. Dovada a ceea ce susțin este chiar dreptul la replică foarte lămuritor al Asociației de părinți, emis în data de 11 ianuarie 2020.



Subliniez că, în prezent, Asociația este foarte implicată în activitățile desfășurate în interesul elevilor, iar relația mea cu aceasta este una foarte bună.



Referitor la faptul că aș fi pierdut procesul cu părinții (din nou arăt că, în fapt, „părinții” sunt doi părinți) arăt că obiectul acestui proces nu este evaluarea nivelului meu de cunoaștere al limbii germane.



Sentința este supusă apelului, care urmează a fi soluționat de Curtea de Apel.



Referitor la acuzația că angajările în CGG ar fi ajuns să se facă pe pile, arăt că și aceasta este o acuzație deosebit de gravă, împotriva căreia voi face, desigur, demersurile legale.



Referitor la acuzația că „părinții, profesorii și elevii n-au mai rezistat”, formulată în contextul denigrator al articolului pentru a vă susține calomnia generală, este de asemenea foarte gravă și total neadevarată, având în vedere că nu mă aflu în conflict cu niciun profesor, și cu atât mai puțin cu vreun elev.



Referitor la modul de înscriere al elevilor la Colegiu prin examen de admitere, precizez că obligativitatea acestui examen este consecința reglementărilor legale, nefiind deci o regulă nou instituită de mine, așa cum în mod fals doriți a sugera.



Referitor la acuzația că domnul Bambulea „un profesor de 9,45 la titularizare” ar fi fost înlăturat, cu scopul de a-i fi distribuite „orele dânsului” unei soții a unui fost senator PDL și PSD, pentru justa și corecta informare a situației posturilor din această unitate de învățământ, fac următoarele precizări: Domnul Bambulea nu a participat la concursul național de titularizare. Fiind preluat de la postul de televiziune Trinitas, domnul Bambulea a fost angajat ca suplinitor pe o perioadă determinată, pe catedra rezervată unei colege aflată, la acel moment, în concediu medical (care nu, nu este a „soției unui senator PDL și PSD”). Această suplinire s-a realizat prin concurs organizat la nivelul școlii.



În anul 2016, ca urmare a vacantării postului astfel suplinit de domnul Bambulea prin decesul colegei titulare, domnul Bambulea a participat la concursul național de titularizare, unde a obținut nota 9,45. O notă destul de mare, dar nu suficient de mare intrucât acesta s-a clasat al patrulea, postul fiind ocupat de actuala titulară, care a obținut nota 9,92. Ca urmare a acestui fapt, colega a fost repartizată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București pe postul pretins de domnul Bambulea.



În septembrie 2016, neacceptând rezultatele acestui concurs național, domnul Bambulea, însoțit de un fost ministru, actual senator, s-a prezentat în biroul meu, forțând o eludare a legilor în ceea ce privește ocuparea posturilor. Acesta a fost repartizat de ISMB la Colegiul Mihai Viteazul pentru un an școlar. Acestuia nu i-a fost prelungită suplinirea aici, din motive care țin de temperamentul și abordarea generală a acestuia. De atunci, domnul Bambulea nu a mai profesat în învățământul preuniversitar, nefiind în prezent, din cunoștintele noastre, angajat al niciunei unități de învățământ.



Va rog, deci, să observați următoarele: Doamna Simina Croitoru (tendențios numită soția unui fost senator PDL și PSD) este profesor titular al școlii noastre din anul 1994. Catedra acesteia și catedra ocupată de domnul Bambulea, inițial prin suplinire și ulterior pretinsă pentru titularizarea ratată, sunt două catedre diferite. Astfel, asocierea domnului Bambulea cu doamna Simina Croitoru este nejustificată și mincinoasă, fiind astfel conturată doar de dragul „senzaționalului”. Nota 9,45 a domnului Bambulea este sub nota actualei titulare, care a obținut nota 9,92.



Repartizarea pe post și titularizarea în urma obținerii notei necesare se face de ISMB și nu de fiecare unitate de învățământ în parte. În concluzie, o minimă informare v-ar fi scutit de situația jenantă de a prezenta fapte nereale, inexistente, calomnioase și denigratoare.

Referitor la menținerea doamnei Simina Croitoru „după ce i-a expirat și ultimul an de prelungire”, arăt că menținerea s-a făcut ca urmare a unei sentințe definitive, ce a avut în vedere respectarea Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.



Și pentru a pune adevărul în drepturile sale, soțul doamnei profesor, domnul Cătălin Croitoru, a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție!



Referitor la transferurile din clasa a IX-a, arăt că acestea s-au făcut doar cu avizul MEN și ISMB.

Referitor la avizul ISU arăt că baza materială, inclusiv clădirea pentru care este necesar acest aviz, se află în patrimoniul și administrarea Primăriei Consiliului Local al sectorului 1. Această entitate face toate eforturile de îmbunătățire permanentă a calității bazei materiale, dovada fiind toate lucrările din ultimii 3 ani: reabilitare, igienizare permanentă, dotarea sălilor de clasă, a cancelariei, birourilor și a anexelor cu mobilier nou, construcția și dotarea complet nouă a grupurilor sanitare, dotarea bazei sportive.







