Schimbări semnificative în modul de funcționare al spitalelor din România

Scopul modificărilor legislative impuse de Ministerul Sănătății este de a simplifica și clarifica protocoalele de raportare și control. Această modificare vine ca răspuns la necesitatea de a aborda deschis problema infecțiilor nosocomiale în România.

„Infecţiile asociate asistenţei medicale (cunoscut ca infecţii nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate şi controlate. Doar aşa putem proteja pacienţii şi limita răspândirea lor între oameni aflaţi deja într-o situaţie vulnerabilă”, a scris Ministerul Sănătății în postarea sa.

În ultimele zile, legislația a fost modificată pentru a fi mai clară și mai ușor de aplicat. În viitorul apropiat, vor fi adoptate prin ordin de ministru protocoale unitare care vor acoperi mai multe aspecte:

Norme de supraveghere și control al infecțiilor în spitale Metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale Atribuții clare în cazurile de accidente de expunere la produse biologice Metodologii de monitorizare și protecție a personalului și pacienților

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Ministerul Sănătății subliniază că aceste măsuri sunt concepute într-o manieră simplă și eficientă, pentru a asigura aplicarea lor în practică, nu doar pe hârtie.

Registrul Electronic de Raportare

O altă inițiativă importantă este implementarea Registrului Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Acesta va fi destinat în special pacienților în stare critică, cum sunt cei cu arsuri grave.

Registrul, deja funcțional la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu prin fonduri europene, va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți.

„Pacienţii din România merită spitale sigure, tratamente corecte şi transparenţă totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm!”, a mai scris Ministerul Sănătății în postarea sa.