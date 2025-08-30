Ministrul Justiției: „Prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează”

Întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate, acum că fostul președinte Iliescu a murit, Radu Marinescu a răspuns: „Cu siguranţă nu. Dosarele acestea, care sunt dosare foarte importante, sunt dosare în care se caută un adevăr judiciar pentru o suferinţă istorică, semnificativă, sunt momente importante pentru societatea românească, sunt dosare care trebuie finalizate, adevărul trebuie să fie aflat”.

Totuși, Marinescu a admis că „prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează”, aceasta fiind una dintre cauzele prin care un proces penal încetează, dar a adăugat că „adevărul trebuie căutat şi aflat în continuare” și că „este o întrebare de ce nu s-a întâmplat mai repede”, dar s-a ferit să dea un răspuns la această întrebare.

„Examinarea traseului sinuos al acestor dosare poate da anumite răspunsuri. Au fost şi cauze de o complexitate deosebită, au fost şi aceste proceduri care s-au succedat, apoi şi trimiterea cauzelor la reanalizare. O parte din explicaţii ar putea să existe şi aici, însă eu încerc să privesc în viitor şi să fiu de acord cu dumneavoastră că în niciun caz dispariţia fizică a unei persoane nu trebuie să oprească finalizarea acestor dosare”, a completat ministrul Justiției, evitând să intre pe fondul problemei din cauza căreia Dosarul Revoluției și al Mineriadei nu s-au finalizat niciodată, cât timp Iliescu a trăit.

Dosarul Revoluției, plimbat în instanțe 36 de ani, fără ca Justiția să găsească vreun vinovat

Primele anchete despre Revoluție au început încă din 1990, dar au urmat primele tergiversări și trageri de timp. Abia în anii 2000 generalii Mihai Chițac și Victor Atanasie Stănculescu au fost condamnați definitiv la 15 ani de închisoare pentru reprimarea demonstrațiilor anticomuniste de la Timișoara. Însă Chițac a murit în 2010, iar Stănculescu în 2016.

După alți ani, în aprilie 2019, procurorul general de atunci, Augustin Lazăr, a anunțat finalizarea dosarului Revoluției și abia atunci a fost trimiș în judecată, pentru prima dată, Ion Iliescu, alături de Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Dumitrescu, acuzați de infracțiuni contra umanității. Amiralul Emil „Cico” Dumitrescu murise însă cu câteva luni în urmă.

Ei au condus România post-comunistă: Ion Iliescu, flancat de Gelu Voican Voiculescu (vicepremier, stânga imaginii) și Petre Roman (premier, dreapta), într-o fotografie din în 1990. Foto: Profimedia

După doi ani, în 2021, Dosarul s-a întors la procurorii militari, după ce judecătorii Înaltei Curți au respins rechizitoriul. Curtea supremă a susținut că sunt mai multe probleme de legalitate în investigația procurorilor militari, iar magistrații au fost nevoiți să refacă ancheta.

În august 2022, Ion Iliescu a fost trimis din nou în judecată, iar procurorii au făcut public rechizitoriul neanonimizat. Ion Iliescu a fost acuzat, la fel ca în 2019, de infracțiuni contra umanității, ca și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu (84 de ani) și generalul Iosif Rus (89 de ani), fost comandant al Aviației Militare, ultimii doi fiind singurii încă în viață.

În februarie 2023, Înalta Curte a decis trimiterea Dosarului Revoluţiei la Curtea de Apel Bucureşti, susținând că nu are competența să judece acest caz, pentru că Ion Iliescu nu era șef de stat pe 22 decembrie 1989, ci doar membru al Consiliului FSN.

În octombrie 2023, Curtea de Apel Bucureşti a decis începerea judecăţii în „Dosarul Revoluţiei”, dar în septembrie 2024 Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut că procurorii militari nu au stabilit prin rechizitoriu „obiectul și limitele judecății”, un nou motiv pentru ca Dosar Revoluției să fie întors din nou la Parchetul Militar și nimeni nu a plătit pentru victime. Între timp, Ion Iliescu a murit în august 2025, la 95 de ani, și a scăpat.

Peste 1.100 de oameni au murit la Revoluție, în perioada 17 decembrie-30 decembrie 1989, și mai mult de 3.000 au fost răniți. Cifrele oficiale prezentate de autorități arată însă un număr mai mic de victime.

Și Dosarul Mineriadei a fost plimbat prin instanțe 35 de ani, tot fără finalitate

Din 22 aprilie 1990 și până pe 13 iunie 1990, în Piața Universității din București a avut loc o manifestație împotriva regimului Iliescu, cel care fusese ales președinte la scrutinul din luna mai.

Apoi, minerii au fost chemați de regimul Iliescu împotriva oamenilor care protestau pașnic sau a celor care se aflau întâmplător în acea zonă, iar evenimentele au rămas în istorie drept cea mai sângeroasă și mai brutală intervenție a minerilor conduși atunci de Miron Cozma.

Totuși, au existat numeroase mărturii care au spus că printre mineri au fost infiltrate și alte persoane.

În perioada 13-15 iunie 1990, cel puțin 4 oameni au fost uciși și peste 1.000 au fost răniți.

Nici la 35 de ani după ce minerii chemați la București din ordinul lui Ion Iliescu i-au bătut pe manifestanți justiția nu i-a condamnat pe cei vinovați.

După o tergiversare de 27 de ani, dosarul Mineriadei a fost trimis în instanță abia în 2017, în urma unei cereri exprese a CEDO, care a obligat statul român să redeschidă ancheta.

Inițial, în 2017, au fost trimişi în judecată, printre alții, Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman (ajuns acum la 78 de ani), fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu (83 de ani), fostul director al SRI, Virgil Măgureanu (84 de ani) și Miron Cozma (70 de ani), dar Curtea Supremă a decis în decembrie 2020 restituirea dosarului la Parchetul Militar și refacerea de la zero a anchetei.

În mai 2024, Ion Iliescu a fost din nou pus sub acuzare pentru infracțiuni contra umanității. Din cauza vârstei, procurorii au mers la casa lui din Primăverii. Același lucru se petrecuse și în urmă cu 7 ani, dar fără un verdict definitiv.

În aprilie 2025, Ion Iliescu și Petre Roman au fost din nou trimiși în judecată de Parchetul General, pentru aceleași acuzații. Dosarul Mineriadei este acum în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi are primul termen pe 17 octombrie. Între timp, Ion Iliescu a murit în august 2025, la 95 de ani, și a scăpat și de acest dosar.

