Ministrul Justiției: „Prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează”

Întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate, acum că fostul președinte Iliescu a murit, Radu Marinescu a răspuns: „Cu siguranţă nu. Dosarele acestea, care sunt dosare foarte importante, sunt dosare în care se caută un adevăr judiciar pentru o suferinţă istorică, semnificativă, sunt momente importante pentru societatea românească, sunt dosare care trebuie finalizate, adevărul trebuie să fie aflat”.

Totuși, Marinescu a admis că „prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează”, aceasta fiind una dintre cauzele prin care un proces penal încetează, dar a adăugat că „adevărul trebuie căutat şi aflat în continuare” și că „este o întrebare de ce nu s-a întâmplat mai repede”, dar s-a ferit să dea un răspuns la această întrebare.

„Examinarea traseului sinuos al acestor dosare poate da anumite răspunsuri. Au fost şi cauze de o complexitate deosebită, au fost şi aceste proceduri care s-au succedat, apoi şi trimiterea cauzelor la reanalizare. O parte din explicaţii ar putea să existe şi aici, însă eu încerc să privesc în viitor şi să fiu de acord cu dumneavoastră că în niciun caz dispariţia fizică a unei persoane nu trebuie să oprească finalizarea acestor dosare”, a completat ministrul Justiției, evitând să intre pe fondul problemei din cauza căreia Dosarul Revoluției și al Mineriadei nu s-au finalizat niciodată, cât timp Iliescu a trăit.

Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer
Recomandări
Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

Dosarul Revoluției, plimbat în instanțe 36 de ani, fără ca Justiția să găsească vreun vinovat

Primele anchete despre Revoluție au început încă din 1990, dar au urmat primele tergiversări și trageri de timp. Abia în anii 2000 generalii Mihai Chițac și Victor Atanasie Stănculescu au fost condamnați definitiv la 15 ani de închisoare pentru reprimarea demonstrațiilor anticomuniste de la Timișoara. Însă Chițac a murit în 2010, iar Stănculescu în 2016.

După alți ani, în aprilie 2019, procurorul general de atunci, Augustin Lazăr, a anunțat finalizarea dosarului Revoluției și abia atunci a fost trimiș în judecată, pentru prima dată, Ion Iliescu, alături de Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Dumitrescu, acuzați de infracțiuni contra umanității. Amiralul Emil „Cico” Dumitrescu murise însă cu câteva luni în urmă.

Răspunsul ministrului Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după ce Ion Iliescu a murit
Ei au condus România post-comunistă: Ion Iliescu, flancat de Gelu Voican Voiculescu (vicepremier, stânga imaginii) și Petre Roman (premier, dreapta), într-o fotografie din în 1990. Foto: Profimedia

După doi ani, în 2021, Dosarul s-a întors la procurorii militari, după ce judecătorii Înaltei Curți au respins rechizitoriul. Curtea supremă a susținut că sunt mai multe probleme de legalitate în investigația procurorilor militari, iar magistrații au fost nevoiți să refacă ancheta.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Recomandări
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

În august 2022, Ion Iliescu a fost trimis din nou în judecată, iar procurorii au făcut public rechizitoriul neanonimizat. Ion Iliescu a fost acuzat, la fel ca în 2019, de infracțiuni contra umanității, ca și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu (84 de ani) și generalul Iosif Rus (89 de ani), fost comandant al Aviației Militare, ultimii doi fiind singurii încă în viață.

În februarie 2023, Înalta Curte a decis trimiterea Dosarului Revoluţiei la Curtea de Apel Bucureşti, susținând că nu are competența să judece acest caz, pentru că Ion Iliescu nu era șef de stat pe 22 decembrie 1989, ci doar membru al Consiliului FSN.

În octombrie 2023, Curtea de Apel Bucureşti a decis începerea judecăţii în „Dosarul Revoluţiei”, dar în septembrie 2024 Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut că procurorii militari nu au stabilit prin rechizitoriu „obiectul și limitele judecății”, un nou motiv pentru ca Dosar Revoluției să fie întors din nou la Parchetul Militar și nimeni nu a plătit pentru victime. Între timp, Ion Iliescu a murit în august 2025, la 95 de ani, și a scăpat.

Peste 1.100 de oameni au murit la Revoluție, în perioada 17 decembrie-30 decembrie 1989, și mai mult de 3.000 au fost răniți. Cifrele oficiale prezentate de autorități arată însă un număr mai mic de victime.

Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
Recomandări
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri

Și Dosarul Mineriadei a fost plimbat prin instanțe 35 de ani, tot fără finalitate

Din 22 aprilie 1990 și până pe 13 iunie 1990, în Piața Universității din București a avut loc o manifestație împotriva regimului Iliescu, cel care fusese ales președinte la scrutinul din luna mai.

Apoi, minerii au fost chemați de regimul Iliescu împotriva oamenilor care protestau pașnic sau a celor care se aflau întâmplător în acea zonă, iar evenimentele au rămas în istorie drept cea mai sângeroasă și mai brutală intervenție a minerilor conduși atunci de Miron Cozma.

Totuși, au existat numeroase mărturii care au spus că printre mineri au fost infiltrate și alte persoane.

În perioada 13-15 iunie 1990, cel puțin 4 oameni au fost uciși și peste 1.000 au fost răniți.

Nici la 35 de ani după ce minerii chemați la București din ordinul lui Ion Iliescu i-au bătut pe manifestanți justiția nu i-a condamnat pe cei vinovați.

Foto de arhivă din iunie 1990: Victor Ciupuligă / MEDIAFAX FOTO/ HeptaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

După o tergiversare de 27 de ani, dosarul Mineriadei a fost trimis în instanță abia în 2017, în urma unei cereri exprese a CEDO, care a obligat statul român să redeschidă ancheta.

Inițial, în 2017, au fost trimişi în judecată, printre alții, Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman (ajuns acum la 78 de ani), fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu (83 de ani), fostul director al SRI, Virgil Măgureanu (84 de ani) și Miron Cozma (70 de ani), dar Curtea Supremă a decis în decembrie 2020 restituirea dosarului la Parchetul Militar și refacerea de la zero a anchetei.

În mai 2024, Ion Iliescu a fost din nou pus sub acuzare pentru infracțiuni contra umanității. Din cauza vârstei, procurorii au mers la casa lui din Primăverii. Același lucru se petrecuse și în urmă cu 7 ani, dar fără un verdict definitiv.

În aprilie 2025, Ion Iliescu și Petre Roman au fost din nou trimiși în judecată de Parchetul General, pentru aceleași acuzații. Dosarul Mineriadei este acum în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi are primul termen pe 17 octombrie. Între timp, Ion Iliescu a murit în august 2025, la 95 de ani, și a scăpat și de acest dosar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
GSP.RO
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Știri România 14:00
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Șantierele din România vor rămâne fără muncitori calificați din cauza măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan, spun constructorii
Știri România 12:50
Șantierele din România vor rămâne fără muncitori calificați din cauza măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan, spun constructorii
Parteneri
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul.ro
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”
Financiarul.ro
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Monden

Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
Stiri Mondene 14:33
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
ObservatorNews.ro
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
GSP.ro
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
Parteneri
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”
KanalD.ro
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”

Politic

Primăria Municipiului București a autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor, la câteva zile de la un incident xenofob
Politică 14:57
Primăria Municipiului București a autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor, la câteva zile de la un incident xenofob
Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Politică 12:20
Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile