Acest lucru înseamnă o creștere foarte mare în numai o lună, de 2,1 puncte procentuale, adică o creștere cu 36,8%. De asemenea, cifrele INS arată că prețurile au crescut cu 7,8% față de anul trecut. Mai mult, prețurile au fost cu 2,68% mai mari în iulie față de luna iunie.
În privința mărfurilor alimentare, doar în ultimul an (iulie 2025 față de iulie 2024), acestea sunt în medie cu 7,67% mai scumpe.
Cel mai mult s-au scumpit fructele, cu 39,74%, urmate de conserve din fructe (27,92%), legume și conserve de legume (15,98%), cacao și cafea (14,27%).
Alte scumpiri importante la alimente și băuturi în ultimul an:
- pâinea – 6,43%
- laptele – 6,19%
- ouăle – 5,7%
- carnea de pui – 5,6%
- carnea de porc – 4,48%
- berea – 4,38%
Singurele ieftiniri față de anul trecut sunt la zahăr (3,08%) și cartofi (2.38%).
În privința mărfurilor nealimentare, aici se remarcă faptul că energia electrică s-a scumpit în luna iulie cu 61,57% față de luna iunie și cu 62,97% față de anul trecut.
Motivul este că plafonarea prețurilor la curent a încetat la 1 iulie. Doar pentru persoanele vulnerabile se vor acorda vouchere energetice în valoare de 50 de lei până în martie 2026.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.