Acest lucru înseamnă o creștere foarte mare în numai o lună, de 2,1 puncte procentuale, adică o creștere cu 36,8%. De asemenea, cifrele INS arată că prețurile au crescut cu 7,8% față de anul trecut. Mai mult, prețurile au fost cu 2,68% mai mari în iulie față de luna iunie.

În privința mărfurilor alimentare, doar în ultimul an (iulie 2025 față de iulie 2024), acestea sunt în medie cu 7,67% mai scumpe.

Cel mai mult s-au scumpit fructele, cu 39,74%, urmate de conserve din fructe (27,92%), legume și conserve de legume (15,98%), cacao și cafea (14,27%).

Alte scumpiri importante la alimente și băuturi în ultimul an:

pâinea – 6,43%

laptele – 6,19%

ouăle – 5,7%

carnea de pui – 5,6%

carnea de porc – 4,48%

berea – 4,38%

Singurele ieftiniri față de anul trecut sunt la zahăr (3,08%) și cartofi (2.38%).

În privința mărfurilor nealimentare, aici se remarcă faptul că energia electrică s-a scumpit în luna iulie cu 61,57% față de luna iunie și cu 62,97% față de anul trecut.

Motivul este că plafonarea prețurilor la curent a încetat la 1 iulie. Doar pentru persoanele vulnerabile se vor acorda vouchere energetice în valoare de 50 de lei până în martie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE