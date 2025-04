„Este matematică parlamentară pură. Sunt aici, le mulţumesc tuturor colegilor care au votat contra moţiunii, le mulţumesc şi celorlalţi care ne arată că în România democraţia este puternică. Voi continua ca şi până acum să-mi fac treaba”, a declarat Simona Bucura Oprescu.

Întrebată dacă ia în calcul o demisie, ministra muncii a ocolit un răspuns clar, precizând: „În funcţiile politice este vorba de muncă şi de responsabilitate”.

„Munca neobosită se face în favoarea oamenilor. Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor. Cred în munca pe care am făcut-o şi cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât şi plenul Parlamentului României”, a subliniat, cu lacrimi în ochi, Simona Bucura Oprescu.

„În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptăţii. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ţinut de noi am făcut şi vom continua să facem”, a continuat Simona Bucura Oprescu, vizibil emoţionată.

Moţiunea simplă împotriva ministrului muncii, „Sistemul de pensii – un joc de-a alba neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”, a fost adoptată de Senat cu 61 de voturi pentru şi 59 de voturi contra.

Potrivit regulamentului celor două Camere ale Parlamentului, adoptarea moţiunii simple nu are ca efect demiterea ministrului în cauză.

Moțiunile simple adoptate sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, și devin obligatorii pentru Guvern, membrii săi, precum și pentru celelalte persoane vizate.

