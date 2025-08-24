Rezultatele loto din 24 august 2025

Joker: 
Noroc Plus: 
Loto 5 din 40: 
Super Noroc: 
Noroc: 
Loto 6 din 49: 

Report de peste 23 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 24 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

A fost al doilea câștig la categoria I din 2025 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost în valoare de 6,3 milioane de euro. După ce a plătit impozitul, bărbatul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.

